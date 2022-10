¿En quiebra Mona y Geros? Así venden todo para cerrar su tienda

Mona y Geros son unos famosos influencers que pondrán una pausa en su faceta como emprendedores al cerrar la tienda que abrieron a principios de julio en la colonia Campestres de Jerez.

Resulta que recientemente a través una transmisión en vivo donde Marisol, mejor conocida como Mona, explicó el porqué dejará su tienda en stand by y sus fans todavía no lo superan.

En el mismo video Mona y Geros explicaron, que rematarán todo al 50% de descuento hasta que se termine, a fin de cerrarla de forma indefinida, ese mismo lugar en que se vendían maquillajes, ropa, bisutería y artículos de cuidado personal.

¿Por qué Mona y Geros rematan todo?

Dentro de la misma explicación añadieron que estarán al pendiente hasta que todo se acabe, y el motivo del cierre es también porque la gente lo vio como un atractivo turístico y ella no puede estar ahí, ya que tiene que grabar videos.

“Me vine desde temprano a vender, estoy haciendo ofertas gacho porque como ven en el título ya voy a cerrar mi tienda. Tengo que etar viniendo a que se vaya todo, tendré muchas ofertas”.

También se ha destacado que el costo de seguridad, renta, luz y demás servicios fue otro e los factores para la decisión de la influencer: “Tengo que pagarle a mi guardia, entonces no puedo pagar, agua, luz, internet. No se vendía muy bien, así que vi que las ventas no son lo mío”.

Las ofertas en la tienda de Mona y Geros

Mona y Geros rematan todo

Entre otros detalles de este anuncio, Mona comentó que rematará la ropa interior, tenis, gorras. Los tenis dijo que los tenía en mil 500 y estarán en 900 pesos.

Cabe destacar que sobre sus ofertas Mana ha dicho: “Llas gorras de los hombres tengo unas de 950 pesos, y las vamos a dejar en 800 pesos”. La tienda está ubicada en bulevar Delta y Timoteo Lozano.

