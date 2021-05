¿En qué películas apareció Snow Tha Product? es una de las grandes preguntas que se han dado, esto tras el éxito de la rapera al lado de BZRP. Y la respuesta es Queen of the South (2016), Immigrants, We Get the Job Done (2017) and Hermanastras (2018).

Se sabe que en Queen of the South del 2016 realizó una corta aparición interpretando a Lilly, en We Get the Job Done fue Snow Tha Product, mientras que en Hermanastras participó en el Soundtrack.

En 2012 la raperta tuvo una participación en otra película, aunque en este caso no podrías responder ¿en qué películas apareció Snow Tha Product? sino más bien cómo formó parte. En aquel año y en Hannah Has a Ho-Phase Claudia Alexandra Filiciano, nombre real de la rapaera, pareció en el Soundtrack.

¿Cuántos álbumes tiene Snow Tha Product?

Desde 2010 Snow Tha Product inició su carrera musical.

Una vez resuelta la incógnita de ¿En qué películas apareció Snow Tha Product? y resolviendo ¿Quién es la rapera mexicana Snow Tha Product?, ahora sigamos con otra cuestión, sus álbumes ¿y cuántos tiene?

El 26 de octubre de 2011, Snow lanzó su álbum debut independiente en Street Science Ent. Poco ortodoxo y los sencillos "Drunk Love" y "Woke Wednesday" se hicieron populares.

El 12 de diciembre de 2012, Snow lanzó su compilado anticipado Good Nights & Bad Mornings, que generó 3 sencillos: "Cookie Cutter Bitches", "Damn It" y "Lord Be with You".

El 16 de mayo de 2013, lanzó el primer sencillo "Cali Luv", producido por The Cataracs, que muestra el éxito de Pac California Love.

El 30 de junio de 2015, Snow lanzó el mixtape, The Rest Comes Later. Siguió esto con una gira del mismo nombre con Audio Push.

El 4 de octubre de 2017, lanzó el mixtape inacabado de Vibe Higher con los artistas Lex the Great, Castro Escobar, Jandro y AJ Hernz.

¿De dónde es Snow Tha Product?"

¿En qué películas apareció Snow Tha Product? la artista de ascendencia mexicana.

Claudia Alexandra Feliciano nació el 24 de junio de 1987, más conocida por su nombre artístico Snow Tha Product, es una rapera de ascendencia latina y cantante mexicana, Snow nació en San José, California, sus padres eran inmigrantes mexicanos indocumentados para ese entonces, al pasar el tiempo se mudó a San Diego.

Después de graduarse de la escuela secundaria, asistió brevemente San Diego Mesa College para estudiar para convertirse en un trabajador social, pero pronto abandonó para dedicarse a su carrera musical.

En resumen ahora sabemos ¿en qué películas apareció Snow Tha Product?, cuales son sus álbumes y sobre todo la nacionalidad y ascendencia de Claudia Feliciano.

