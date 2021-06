¿En qué películas aparece Merritt Yohnka?

Merritt Yohnka fue un actor de acrobacias, participó en múltiples películas y series de televisión. El actor tuvo una destacada carrera y su proyecto más reciente fue la serie de Netflix, Luficer, donde trabajó como coordinador de acrobacias.

Al final de la quinta temporada de Lucifer, en los créditos, apareció el nombre de este actor como un tributo especial para celebrar su legado, pues jugó un papel importante detrás de escena de la serie.

El actor Merritt Yohnka fue uno de los especialistas en acrobacias más admirados, trabajo en cientos de películas y series. Algunos de sus créditos notables incluyeron Pretty Little Liars, Rizzoli & Isles, Graceland, True Blood, Chuck, The Shield, Lost, Nash Bridges, The Italian Job, Demolition High, Trading Mom, The Rocketeer, Contra Conspirancy, VIP, Minority Report, They Live, The Island y muchos más.

Merritt Yohnka en Lucifer

La muerte del actor impactó a todo el elenco de Lucifer

Merritt era un miembro querido del equipo de Lucifer detrás de escena. Trabajó como coordinador de especialistas de la serie durante años, tanto cuando el programa se emitió en Fox como en Netflix.

Si has terminado de ver la parte 2 de la temporada 5 de Lucifer seguramente pudiste observar el nombre de Yohnka. Cuando los créditos iniciaron un tributo especial apareció al final de Lucifer, pues el programa buscaba conmemorar a Yohnka.

Yohnka falleció de cáncer el 16 de septiembre de 2020, por lo que la segunda mitad de la temporada 5 de Lucifer fue la primera oportunidad que tuvo el programa para honrarlo. Estas tarjetas de título son el mayor honor que puede otorgar un programa: vienen justo al final de un episodio, cuando la mayor concentración de espectadores están sintonizando. También viven años después del hecho.

Los espectadores de Netflix durante muchos años verán este nombre y, a partir de aquí, aprenderán un poco más sobre quién es y en qué contribuyó no solo a Lucifer, sino a todos los demás programas en los que tuvo un impacto.

Cabe indicar que además el elenco y los miembros del equipo de Lucifer rindieron homenaje a Yohnka a través de las redes sociales.

¿Quién es Merritt Yohnka?

Era un actor de acrobacias

Yohnka fue bien reconocido por ser especialista, actor de acrobacias y coordinador de acrobacias. Solía realizar acrobacias como tripulante del Enterprise-B en las generaciones de Star Trek. Merritt había sufrido varias lesiones menores y mayores durante sus trabajos. Además apareció en varias películas y reality shows.

Merritt nació el 1 de abril de 1958 en Chebanse, Illinois, California, Estados Unidos de América, era hijo de Marilyn y Norm Yohnka. Hablando algo sobre su formación académica, Merritt asistió a la Universidad de Western Illinois en Macomb, Illinois.

Merritt estuvo activo en la industria del cine desde 1987, también recibió los premios Primetime Emmy en 2008 y 2009.

Su currículum dice mucho sobre lo que Merritt pretendía para los equipos de acrobacias en todo el país. No solo fue excepcional en su trabajo, sino que continuó obteniendo un programa exitoso tras otro. Su proyecto más reciente fue la serie de televisión Lucifer donde trabajó como coordinador de acrobacias.

Lamentablemente el actor de riesgo fue víctima del cáncer y murió el 16 de septiembre de 2020 en California, EE. UU. En el momento de su muerte, Merritt Yohnka tenía 62 años.

