¿En qué episodio sale Millie Bobby Brown en Modern Family?

El episodio en el que apareció Millie Bobby Brown en Modern Family, fue en el #17 de la temporada 6, la fecha de la emisión fue el 4 de marzo de 2015 y el capítulo se denominó `Closet? You'll Love it!’

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo británica que inició su carrera en la actuación desde muy pequeña cuando se mudó a Orlando, Florida en 2011. Saltó a la fama por su interpretación del papel de Once en la serie de Netflix Stranger Things.

Si deseas saber quién es Millie Bobby Brown, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuál fue el papel que interpretó en Modern Family y como logró hacerse famosa a su corta edad.

¿A quién interpreta Millie Bobby Brown en Modern Family?

El personaje que interpreta Millie Bobby Brown en Modern Familyes el de Lizzie, papel creado por Steven Levitan, Christopher Lloyd.

El resumen del capítulo es que Jay y Claire se apresuran a filmar un comercial en respuesta, pero puede haber algunas diferencias creativas entre padre e hija. Un mirón en el vecindario sigue usando un dron para espiar a Gloria.

¿Millie Bobby Brown es adoptada?

Padres de Millie Bobby Brown

No, la actriz y modelo inglesa nació el 19 de Febrero de 2004 en el Hospital Internacional HC en Marbella, Andalucía, España. Sus padres ingleses: Kelly y Robert Brown la recibieron como la tercera de sus cuatro hijos.

Sus padres han estado jugando un papel muy importante en el crecimiento de la carrera de actuación de Millie, que comparte en sus redes, desde que un explorador la eligió del grupo en un taller de actuación. Sus padres se aseguraron de que llegara a los lugares correctos para ayudarla a crecer en su carrera: se mudaron a Los Ángeles para permitirle tener oportunidades de casting.

¿Cómo se hizo famosa Millie Bobby Brown?

Millie Bobby en Stranger Things

En 2013, Brown hizo su debut en la serie de drama y fantasía de la cadena de televisión ABC Once Upon a Time in Wonderland, una serie derivada de Once Upon a Time, interpretando el papel de la joven Alicia.

En 2014, Brown tuvo un papel protagónico en la serie de drama y suspenso de BBC America Intruders como Madison O'Donnell. Poco después, participó en la serie NCIS como Rachel Barnes, una niña sociópata.

Después la aparición de Millie Bobby Brown en Modern Family fue en 2015, y luego actuó en Grey 's Anatomy en el personaje de Ruby. Al año después de volver de España, fue seleccionada para el reparto de la serie original de Netflix Stranger Things, donde tiene el rol de Once, una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales.

