¿En qué cómics se basa 'WandaVision'?

‘WandaVision’ ya está siendo aclamada como una de los proyectos más originales y atrevidos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La serie, la primera de Marvel Studios para Disney +, estrenó sus dos primeros episodios el viernes 15 de enero.

Como un programa que no se parece a nada que Marvel haya hecho antes, tomando más señales de I Love Lucy and Bewitched que de The Avengers, puede ser difícil precisar una ejecución específica de los cómics que podría haber inspirado a 'WandaVision'.

Paul Bettany regresa como Visión en 'WandaVision'

Paul Bettany regresa como Visión en 'WandaVision'

En una entrevista con Variety, el actor Paul Bettany habló sobre cómo los altos mandos de Marvel Studios le explicaron la idea de 'WandaVision'. Dada la naturaleza extrovertida de la serie y su estilo, le dieron algunas recomendaciones de cómics para darle una idea de las cosas.

"Luego hablamos sobre dos historias de cómics que realmente amo", dijo Bettany. “House of M y The Visions, que es una historia sobre Visión tratando de construir una familia en los suburbios, y fue una especie de mezcla entre ellos”, mencionó Bettany.

House of M es una famosa historia de X-Men que comenzó en 2005. Siguiendo los eventos de historias anteriores, la Bruja Escarlata sufre una ruptura mental y usa sus poderes mágicos que deforman la realidad para intentar reconstruir su mundo roto.

Cómics que inspiraron a 'WandaVision'

La realidad que crea varía enormemente del canon establecido de Marvel de la época, en particular teniendo a los mutantes como la especie dominante, liderada por Magneto (ella y el padre de Quicksilver en los cómics) y su familia extendida.

"The Visions", como lo llamó Bettany, se refiere a una serie en solitario de 2016 para el androide, escrita por Tom King, que lo ve tratando de vivir una vida suburbana idílica con una nueva familia: su esposa Virginia, su hijo Vin y su hija Viv.

Sin embargo, las cosas no son lo que parecen, y la familia se ve acosada por Grim Reaper y otros. La historia también involucra una profecía de la bruja, Agatha Harkness, que afirma que la familia cometerá genocidio.

¿Qué sugieren estas historias sobre la serie?

¿Qué sugieren estas historias sobre la serie?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, cualquier fan de Marvel que haya estado siguiendo a ‘WandaVision’ y los rumores que acompañaron su desarrollo debería reconocer mucho de esa descripción.

En primer lugar, muchos sospechan que el extraño mundo de la serie inspirado en las comedias de situación podría ser el resultado de que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) aproveche sus poderes y cree un mundo ideal para hacer frente a la muerte de Visión.

Esto podría contener menos agua ahora, ya que el estreno de la serie parecía indicar que los personajes podrían haber quedado atrapados en el mundo de las comedias en contra de su voluntad.

El ambiente idílico y clásico americano de ‘WandaVision’ también parece haber tomado un gran ejemplo del libro de King como punto de partida. También se rumorea que varios personajes del libro, incluidos Grim Reaper y Harkness, aparecerán en el programa.

TE RECOMENDAMOS LEER: ¿Quicksilver estará en WandaVision? Un actor de doblaje posiblemente lo confirmó

Hacer que WandaVision se base explícitamente en la iconografía clásica de la comedia de situación, en lugar de los suburbios más generales del cómic, podría ser un guiño a su naturaleza como programa de televisión.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.