¡En puntas! Exbailarina de Tv Azteca LEVANTA sus encantos en atrevida pose

La bailarina Jenny García está causado furor en las redes sociales, luego de que publicara una imagen en donde ha lucio un atuendo que está enamorando a muchos internautas en las redes sociales, ya que luce mucho más que sensual.

Tal parece que la apasionada al baile, Jenny García decidió aprovechar este tiempo de cuarentena para expresar el amor que le tiene a su profesión, aunque lo hizo mientras lucía un entallado atuendo deportivo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la exbailarina de Venga la Alegría presumió su escultural y trabajada figura en unos leggings, mismo que resaltaron al máximo sus exquisitos atributos.

En la publicación, la ex bailarina de Tv Azteca, colocó un mensaje que dice: “La danza me enseñó a poder expresar mis sentimientos sin tener que hablar. Es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Como era de esperarse en su publicación, sus los admiradores de la también excompetidora de Exatlón México dejaron cientos de mensajes dentro de la bandeja de comentarios, a la vez que la publicación alcanzó más de 23 mil me gustas.

Pero eso no fue todo, pues también se hicieron ver los elogios de sus fanáticos, ya que Jenny García también recibió algunos halagos por parte de la cantante Lisset en esta publicación.

¿Quién es Jenny García?

Jenny García, quien se hizo famosa por ser durante muchos años la coreógrafa y bailarina principal del programa matutino “Venga la Alegría”, pero luego de su salida logró posicionarse como toda una influencer de las redes sociales, donde acostumbra a subir algunas imágenes bastante provocadoras que captan las miradas de los internautas.

TE PUEDE INTERESAR: Jenny García ex bailarina de TV Azteca, es humillada tras salida de "Exatlón"

Cabe mencionar que Jenny García, destaca también como actriz, cantante y conductora, pues comenzó a bailar desde que tenía cuatro años y ha trabajado con artistas de la talla de Shakira, Emmanuel, Marco Antonio Solis “El Buki”, Lupita D’Alessio, Pee Wee, además de programas como La academia, Segunda Oportunidad y High School Musical.