¡En pleno llanto! La ex de Alejandro Ibarra pide ver a sus hijos

Recordemos que hace unas semanas a través de La Verdad Noticias nos enteramos que Mar Milla, ex pareja de Alejandro Ibarra ya no tenía acceso a su casa, pues el actor había cambiado las cerraduras con el fin de que ya no pudiera ver a sus dos hijos.

Y ahora mediante una intervención en el programa “De primera mano”, Mar Milla no pudo evitar llegar al llanto pidiendo volver a ver a sus hijos, a quienes supuestamente no ve desde el pasado 19 de octubre, acusando al actor de negarle este derecho.

Asimismo la ex pareja de Alejandro Ibarra declaró que el actor le cerró las puertas de su propia casa y con todas sus pertenencias adentro. Esto después de que ella realizara un viaje a Atlanta por el cumpleaños de una amiga.

“Ya fui al DIF pero te dan cita como para un mes y yo ya estoy desesperada. Extraño ver a mis hijos, a ellos les dicen que yo estoy enferma de Covid y no es así”

Fueron parte de las declaraciones de Mar Milla, quien también habló sobre el martirio que vivió cuando era pareja del actor, quien supuestamente la agredía verbalmente frente a sus hijos; teniendo un episodio de violencia física.

Ex de Alejandro Ibarra pide ver a sus hijos

La ex de Alejandro Ibarra comentó que respecto a este episodio violento, el actor se encontraba en estado de ebriedad, señalando que posiblemente también consuma otro tipo de sustancias tóxicas.

Ex de Alejandro Ibarra pide ver a sus hijos

Mar Milla también declaró que el abogado del actor siempre la mantiene bajo amenazas, y que incluso ya le había comentado que Alejandro Ibarra tenía la intención de mudarse a otra casa con todo y sus hijos, sin considerar su permiso.

Te puede interesar Benny Ibarra: Aunque le pintó el cuerno a su esposa ¡hoy están más unidos!

Por último la ex pareja del actor, señaló que además el artista no le da ningún tipo de manutención y que sus hijos son apoyados económicamente por el cantante Benny Ibarra.