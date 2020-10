¡En la quiebra! Comediante de Televisa vende cubrebocas y tenis

Comediante de Televisa vende cubrebocas y tenis

Ricardo Hill es uno comediantes más famosos de Televisa, en la barra de comedia de las noches pudimos verlo frecuentemente haciendo su papel más famoso, la imitación de Joaquín López Dóriga sin embargo la suerte no ha estado de su lado últimamente.

Ricardo Hill en crisis total

Según el portal de noticias de TvyNovelas, el famoso hombre ha tenido que vender mascarillas, geles y tenis para sobrevivir ya que desde el 2017 ha estado en una mala racha.

Tras el sismo del 19 de septiembre, su departamento sufrió daños y ahora en pleno 2020, por la contingencia ocasionada tras el Covid-19, Ricardo Hill ha sufrido por no tener trabajo y por consecuente, no tener dinero para sobrevivir.

Ricardo vende productos por internet

El famoso comentó a la revista que sus conocidos se muestran sorprendidos cuando lo miran vendiendo productos en internet.

"Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes… Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero".

Comediante de Televisa vende cubrebocas y tenis

Por otra parte, el comediante de Televisa aconsejó a la gente a siempre tener un ahorro guardado ya que uno nunca sabe cuando va a necesitarlo.

TvyNovelas también recalcó que por falta de trabajo, Ricardo cayó en depresión, también sufrió anorexia y, debido a su tabaquismo, resultó con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y luego con enfisema pulmonar.

¿Recuerdas el famosos papel de Ricardo Hill como "El Teacher"?