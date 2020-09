¡En la pobreza! Wanders Lover vende fotos íntimas "para sobrevivir"

La Wanders Lover reveló que ante la necesidad y la falta de empleo, vende fotos íntimas y eróticas además de otras cosas en la web

Ante la crisis económica que trajo la pandemia de Covid-19, los famosos buscan buscar alternativas más allá de trabajos en el medio artístico para obtener ganancias y de esta forma subsistir.

Wanders Lover vende fotos íntimas

En el caso de Yered Licona, conocida como “La Wanders Lover”, ella optó por vender fotografías con muy poca ropa o nadita de ropa en plataformas digitales. Es distinta a Only Fans y aclaró que no se trata de prostitución.

“Hay que sobrevivir", dijo Wanders

En entrevista para el programa De primera mano, la conductora contó los detalles de su nueva chamba. “Hay que sobrevivir, me aventé a mi pagina web y hago fotos más eróticas, más sexuales. la pagina está dirigida para adultos”, explicó.

La famosa, de 36 años, comentó que en la página web se cobra por fotos subidas de tono, por platicas, por chat y que también ella hace “topless”.

“Al principio lo dudé por mis hijas, no porque me crea una santa, pero ellas están educadas y saben qué es lo que hago y a qué me dedico”, detalló La Wanders Lover en el programa de Imagen TV.

Yered Licona aclaró que no se trata de un “Only Fans”. “En la pagina que me llamaron hay un contrato, te piden seguidores, que seas famosa. Te pagan en dólares, es una página americana”, dijo.

Aseguro que lo hace ella “No es prostitución”. “Hasta donde yo sé y lo que yo he visto, no es prostitución. Son desnudos artísticos”, comentó.