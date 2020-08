¡En la pobreza! Ex actor de Televisa no tiene ni para comer

Ex actor de Televisa no tiene ni para comer

El ex actor de Televisa reveló que hay veces en las que sólo le alcanza para hacer una comida al día.

La falta de trabajo y la restricción para la realización de eventos como conciertos, obras de teatro y festivales ha traído a la industria del entretenimiento una severa crisis económica, que por desgracia ha afectado a cientos de familias de los trabajadores; incluso a varios artistas; tal es el caso del actor Bruno Bicihir, de 52 años, quien confesó en el programa ‘Venga la alegría’, que no la está pasando nada fácil.



Bruno Bichir confiesa la difícil situación económica que enfrenta a causa de la pandemia

El actor, no ha podido sacar ningún ingreso económico durante esta cuarentena, por lo que, incluso reveló, que ha tenido que aprender a racionar el poco alimento que tiene, a tal grado que hay ocasiones en las que sólo se permite hacer una comida en todo el día:

”A todos nos ha pegado, por supuesto, yo estoy viviendo racionando la comida. Una pechuga la divido ahí en 4 rebanadas, una lata de atún que me dure todo el día”, dijo a la cámaras.

Además agregó que la situación es tan difícil que no le importaría tener que adaptarse a lo que sea, con tal de sobrevivir y salir adelante: “Como mucha papa que la papa salvó a Europa y a los marineros. Como lo que haya y si tengo que comer pasto, tendré que comerlo, y si no hay pasto, pues me alimentaré de cucarachas, y así estamos".

Para el actor lo más importante y la lección que, considera, hay que sacar de esta pandemia, es el estar conscientes de que no todo es tan fácil como creíamos y que al final de cuentas las medidas que tomemos para poder sobreponernos no deben ser motivo de vergüenza: “Es un momento así y no nos debe dar pena, ni vergüenza, ni asombro. Asombro nos daría que no nos demos cuenta que estamos en esa”, finalizó.