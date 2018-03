¡En la mira! Kuno Becker por asistir borracho a programa de televisión

Kuno Becker ha causado gran controversia luego de su aparición en el programa “Un Nuevo Día”, pues durante un segmento de cocina con el Chef James Tahhan el protagonista de telenovelas parecía encontrarse en estado inconveniente. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México El actor acudió al set como parte de la promoción de la cinta “Cars 3”, pero al iniciar la sección culinaria, Becker se mostró incómodo con Tahhan, a quien interrumpió en diversas ocasiones, le cuestionó “¿me trajiste de pinche?”, cuando este le pidió ayuda para realizar su platillo y finalmente hasta lo amenazó con un cuchillo. Escenario que provocó la reacción de los espectadores en redes sociales, quienes no han parado de reprochar la actitud del mexicano y de señalar que Kuno asistió al programa borracho. @OlivoG24 “Que pedo con esté güey? Estaba drogado, borracho o de plano así es de pendejo? #kunobecker”. https://twitter.com/OlivoG24/status/922868065833861120 @LUPITAMARTINEZA “Cuando alguien va a promocionar una película infantil a un programa matutino, lo menos que puede hacer es llegar sobrio @UnNuevoDia @KUNOBP”. https://twitter.com/LUPITAMARTINEZA/status/922850985743134720 @2Danelia “@UnNuevoDia que feo comentario @KUNOBP que pesado te ves en el show como lo aguantan no lo deja cocinar anda con sueño o borracho ☹????”. https://twitter.com/2Danelia/status/922819295721218048 @LinaFinney: “Nefasto @KUNOBP... de pena ajena! ? mejor no presumas a México! los mexicanos no somos como tú... #TerribleActitud”. https://twitter.com/LinaFinney/status/923233652334649349 Hasta el momento Kuno Becker ha preferido no pronunciarse al respecto, mientras que el Chef James únicamente expresó: “El momento más tensoooo de la televisión!!! ? @UnNuevoDia ??”. https://twitter.com/ChefJames/status/922843044101218307 Aquí el video de Un Nuevo Día: https://www.youtube.com/watch?v=u_tjTHhVNBA

