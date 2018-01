En el Super Bowl, Pink interpretará el himno de Estados Unidos

La cantante estadounidense Pink será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos, durante la 52 edición del Super Bowl, el próximo 4 de febrero.

La página oficial de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), reportó que antes del juego la versátil artista hará su aparición en el evento deportivo.

El año pasado estuvo a cargo del representante del 'country', Luke Bryant.

En octubre pasado, la famosa, después de cinco años sin hacer un álbum inédito, lanzó 'Beautiful Trauma', material en el que desprendió su sencillo 'What about us', que recibió una nominación al Grammy.

Por otra parte, este año Justin Timberlake protagonizará el evento principal del Súper Tazón, que se llevará a cabo en el BankStadium en Minneapolis.