¿En dónde ver La ventana secreta con Johnny Depp?

¿Recuerdas el filme de terror psicológico que protagonizó Johnny Depp en el 2004? “La Ventana Secreta” es una película basada en la novela “Ventana secreta, jardín secreto” del escritor Stephen King.

Este largometraje nos cuenta la historia del también escritor, Mort Rainey, quien tras haber descubierto la infidelidad de su mujer y estar pasando por un proceso de divorcio, decide aislarse en el bosque.

De repente recibe visitas inesperadas, un hombre llamado John Shooter, quien lo acusa de haber plagiado uno de sus libros.

Si deseas poder ver esta película, la puedes alquilar en YouTube por $45 MXN, o bien, comprarla en esa misma plataforma por $115 MXN.

¿Qué trastorno tiene el personaje de Johnny Depp en "La ventana secreta"?

Aquí es donde comienza la alerta Spoiler en caso de que no hayas visto la película, pero si ya lo hiciste y quieres recordarla, puedes proseguir leyendo sin problema alguno.

El trastorno que padecía Mort Rainey era el trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, el cual, como su nombre lo indica, se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades en un mismo ser humano.

Final explicado de "La ventana secreta"

¡Alerta Spoiler!

Si llegaste a ver la película y no te acuerdas del final o si recientemente la viste y no la entendiste, no te preocupes, porque La Verdad Noticias te trae el final explicado.

En un principio, Mort Rainey creyó que no tendría conflicto con John Shooter porque estaba consciente de que él era el autor de esa historia, e incluso se lo tomó como una broma, sin embargo, luego de las amenazas, las muertes que lo incriminaban y de haberse encontrado el sombrero de John, Mort llegó a su casa y se miró al espejo.

Como acto seguido empezó a dialogar con su propia conciencia hasta que ésta le confesó que John Shooter nunca había existido.

Es así como se le revela al espectador que el personaje de Johnny Depp tenía trastorno de identidad disociativa.

Pero el giro más inesperado fue cuando la personalidad malévola se adueñó del cuerpo Mort con él recrea la escena que al fin le proporcionaría un excelente final para su historia. ¡Asesinar a…!

¿Cuántas películas ha hecho Johnny Depp?

Distintos medios de comunicación aseguran que al día de hoy Johnny Depp ha participado en más de 70 proyectos cinematográficos, de los cuales, muchos marcaron su vida.

