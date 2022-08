¿En dónde ver 21 Jump street con Johnny Depp?

21 Jump Street, también llamada Comando Especial, es una serie de finales de la década de los 80 y principios de los 90, protagonizada por Johnny Depp.

La acción, el misterio y el drama criminal, fueron los géneros de este programa que narraba las aventuras de un escuadrón de policías que investigaba los crímenes de los jóvenes, pues teniendo habilidades que no cualquiera poseía, el escuadrón trabajaba en cubierta.

Si te has estado preguntando dónde verla, lamentablemente, al día de hoy ya no se encuentra disponible en México en las principales plataformas de Streaming como Netflix o Prime, donde podrás encontrar la leyenda que indica que actualmente no se encuentra disponible.

Sin embargo, podrás comprar los dvd por Amazon o Mercado libre, ver los pocos capítulos que se encuentran en YouTube o encontrarla por la red.

Elenco de 21 Jump street con Johnny Depp

El elenco de la serie 21 Jump Street, estuvo compuesto de la siguiente forma.

Johnny Depp como Tom Hanson.

Holly Robinson Peete como Judy Hoffs.

Peter DeLuise como Doug Penhall.

Dustin Nguyen como Harry Truman Ioki.

Steven Williams como Cap. Adam Fuller.

Sal Jenco como Blowfish Banducci.

Frederic Forrest como Cap. Richard Jenko.

Richard Grieco como Dennis Booker.

¿Cuántas temporadas estuvo Johnny Depp en 21 Jump street?

El éxito de 21 Jump Street fue tal que estuvo compuesto por 5 largas temporadas y un total de 103 capítulos desde su primera transmisión el 12 de abril de 1987 hasta su última emisión el 27 de abril de 1991.

La primera temporada consta de 13 capítulos; la segunda temporada tuvo 22 episodios; la tercera,20; la cuarta temporada se transmitió por 25 capítulos; y finalmente, la quinta y última temporada estuvo conformada por 23 capítulos. En cuanto a Johnny Depp, él formó parte de 21 Jump Street en 4 de 5 temporadas.

Trailer de 21 Jump street

En La Verdad Noticias nos despedimos, pero no sin antes dejarles el tráiler de 21 Jump Street para que decidan si quieren o no verla, y en caso de que sí hayan visto la serie, para que recuerden aquellos tiempos de Johnny Depp. ¿Te imaginas si hubiera existido el Instagram en esa época?

