¡En crisis! Danna Paola SIN CONTRATOS tras terminar con Netflix

¡Sin contratos! Danna Paola en CRISIS tras abandonar Netflix

Danna Paola recientemente confirmó que ya no estará en la cuarta temporada de la popular serie de Netlfix Élite, es por ello que ahora ha salido a la luz el duro panorama al que se enfrentaría en su carrera después de la tremenda fama que ha logrado.

Hay que recordar que no hace mucho Danna Paola, se despidió en Instagram de su personaje 'Lucrecia', ya que agradeció a la producción y el permitirle compartir su trabajo no solo con España si no con México y otros países.

El preocupente panorama laboral de Danna Paola

Pero hay algo que está causando grandes preocupaciones, pues según el medio Chacaleo, la actriz y cantante estaría preocupada por la baja de su estatus, ya que podría hacer que sus honorarios bajen en México.

Es por eso que a pesar de que no reparaba en presumir sus lujosos bolsos y zapatos en sus redes sociales y donde se las daba de ser una diva internacional inalcanzable. Tras quedar fuera de ‘Élite’, Danna Paola regresará al estatus que tenía antes de participar en Netflix, donde no le había ido nada bien.

Pero esos no es todo, pues además se presume estar vetada en Televisa y TV Azteca, ya que su paso por Telemundo fue discreto y fugaz, por lo que el medio aseguró que gracias a su éxito en la plataforma de streaming, TV Azteca le pagó una "millonada" para que fuera jueza de lujo en el reality musical La Academia.

Resulta que gracias a Netflix se le dio el triple de paga en Azteca que a Belinda en ‘La Voz México’, suma mucho más abultada gracias a que ella estaba vigente en México y en España, lo que provocó que la empresa del Ajusco le cumpliera sus exigencias.

Tal parece que ahora según información divulgada por el medio, el panorama no se vería muy prometedor para Danna Paola una vez que pase la cuarentena, ya que está vetada en Televisa mientras que en TV Azteca "a lo máximo que aspira es aparecer en otro de sus reality shows".+

Por otro lado el medio destacó que como Danna Paola no hablaba inglés, no podría probar suerte en Estados Unidos para obtener nuevas oportunidades y al contrario estaría sumando fuerzas a sus haters que le han hecho comentarios como los siguientes: “Vieja creída”, “Mejor que se dedique al TikTok”, “Talentosa pero muy engreída”, “Bueno, querida, ya te sentías María Félix, hora de hacerle segunda a Eiza siendo "diva" en Hollywood”.