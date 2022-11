En body ajustado Belinda se roba los reflectores del 2000’s Pop Tour

Belinda es una de las cantantes más bellas y reconocidas del mundo del espectáculo pues su talento para el canto y la actuación es innegable, motivo por el que la mexicana ha logrado un gran reconocimiento por parte de los fans.

Sin embargo ahora la princesa del pop en español está en boca de todos pues se ha podido conocer una probadita de su participación en los 2000’s Pop Tour, en donde hizo a la gente corear sus canciones más icónicas de esa década.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace unos días se dio a conocer el momento en el que Paty Cantú, Belinda y Dulce María se encuentran en el escenario de los 2000’s Pop Tour, sin embargo ahora un vídeo de ella está causando furor en las redes.

Belinda en ajustado body

La cantante fue la invitada especial para este concierto por lo que dio un show en el que cantó sus grandes temas musicales que fueron todo un éxito, en su presentación que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, la famosa cantante de 33 años sorprendió a todos al aparecer desde las alturas tocando la batería mientras el público le demostró su cariño al cantar Bella Traición, Lo siento y Boba Niña Nice.

Sin embargo lo que más encantó a los fans fue su espectacular enterizo muy ajustado que resaltó cada una de sus curvas, además de que también portó unas zapatillas negras y dejó suelto su cabello con algunas ondas y rayos de color azul.

Como toda una diva la princesa del pop en español lució sus marcas de lujo como Gucci y Balenciaga y conquistó a sus fans quienes inundaron con clips de su presentación las redes sociales.

¿Quién están en el 2000’s Pop Tour?

Estos son los artistas del 2000's Pop Tour

Aunque no cantó a lado de todos los artistas del 2000’s Pop Tour, este concierto reúne a artistas como Paty Cantú, Nikki Clan, Pee Wee, Yahir, Fanny Lú, Kudai, Playa Limbo, Motel y Bacilos.

Por lo que el público que asiste puede disfrutar de temas como NO me digas que no, No eres para mí, Sin despertar, Afortunadamente no eres tú, Dime ven, Cara Lune, Mi dulce Niña, Alucinado, No me quiero enamorar e inevitable.

