¿En bancarrota? Famosa cantante de los 80's alista su debut en Onlyfans

Laura León enseñará el 'Tesorito' en Onlyfans

Cada vez son más los famosos que se unen al mundo del Onlyfans, famosa plataforma con contenido para adultos en la cual suelen sacar mucho provecho a sus fotos y videos.

Incluso varios de ellos han salido del olvido y una que otra crisis económica debido a los fuertes ingresos que tienen por su venta, la cual depende de qué tanto quieran mostrarle a sus seguidores.

Ahora una famosa cantante que triunfó con sus temas en los 80s alista su llegada a dicha plataforma de adultos e incluso aseguró que sus gustos son los hombres menores que la consientan, en La Verdad Noticias te contamos de quién se trata.

La famosa Laura León, mejor conocida en el mundo del espectáculo como 'La Tesorito', habló en exclusiva con el programa "De primera mano" y confirmó su llegada a dicha plataforma.

"Sí, ya quiero empezar el OnlyFans. Muy pronto, tesoros", reveló en una entrevista aunque no reveló la tan esperada fecha.

Por si fuera poco se sinceró y reveló si estaría dispuesta a compartir algún romance con una persona menor:

"Sí. Quiero dos mulatos que me carguen", dijo entre risas pero agregó: "Quién sabe, cómo venga, ahora sí que lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré", afirmó de manera irónica.

¿Qué opinas? ¿Te unirías al contenido de 'La Tesorito'? Escríbenos en los comentarios de esta nota y comparte en redes sociales tu opinión.

¿Qué edad tiene Laura León?

Nacida un 24 de noviembre de 1952, Rebeca Valderraín Vera, mejor conocida como Laura León es una famosa actriz, cantante, productora es reconocida figura de la televisión que en la actualidad tiene 69 años de edad.

Es larga trayectoria por los medios a figurado en diversas producciones melodramática de Televisa, en las cuales se puede destacar Dos mujeres un camino, el premio mayor dos hogares.

En la actualidad Laura León más allá de crear contenido en Onlyfans se unirá junto a Albertano y Maribel Guardia en la serie de televisión "La Lagunilla, mi barrio", donde explotará su faceta como cantante y sin duda dará mucho de qué hablar.

