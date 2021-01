¡En Shock! Mauricio Mejía ANDUVO con Juan Osorio para poder trabajar en Televisa

Mauricio Mejía es un conocido actor que recientemente ha causado fuerte polémica por una revelación en la que ha comprometido al ex esposo de la famosa vedette cubana Niurka a través de sus redes.

El actor en su cuenta de Instagram y todo porque se le ocurrió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con su comunidad de fans que asciende a medio millón de seguidores ha hecho una polémica revelación.

Resulta que en una de las respuestas que más dudas causaron fue la que dio Mauricio Mejía luego de que un fan le cuestionara si cuando era actor salió con algún productor de Televisa para hacer una telenovela.

Fue la inesperada respuesta que dejó sorprendidos a propios y extraños, ya que el actor de ‘Bolívar’ aseguró que sí, y hasta dijo que se trata de un exnovio de Niurka Marcos, sí lo detalló textualmente:

Mauricio Mejía revela que salió con Juan Osorio en Instagram

“Verdadero. Con el ex de Niurka. I’m sorry for everybody. I’m sorry for you“.