¡En Shock! Jacob Elordi BESANDO a un hombre declara su homosexualidad

Jacob Elordi BESANDO a un hombre declara su homosexualidad

Jacob Elordi es un actor australiano conocido por sus papeles en las películas The Kissing Booth y The Kissing Booth 2, y en la serie de HBO Euphoria y que actualmente está causando furor a través de las redes sociales por aparecer en comprometedora situación.

Resulta a través de las redes están circulando diferentes imágenes que muestran al actor de El Stand de los Besos en compañía de Tommy Dorfman y aunque ha creado un sinfín de rumores, sus fans aseguran son grandes amigos.

Hay que destacar que en los últimos meses, la vida profesional y amorosa de Jacob Elordi ha dado mucho de qué hablar, pues protagonizó la segunda parte de El Stand de los Besos junto a su ex novia Joey King.

Jacob Elordi besando a un hombre

Pero algo inesperado acaba de suceder, pues ahora fue protagonista de la polémica al dejarse ver muy acaramelado con el actor Tommy Dorfman, reconocido por su trabajo en 13 Reasons Why.

Todos los rumores han sobresalido gracias a que el actor de 13 Reasons Why, compartió unas fotos que llevaron a los fanáticos a creer que él y el galán mantiene un romance, ya que las imágenes dejan entrever que gozan de momento más allá de una simple amistad.

También hay que tomar en cuenta que aunque el actor de 13 Reasons Why, no mencionan nada sobre una posible relación sentimental, cabe mencionar que está casado con Peter Zurkuhlen desde 2016, por lo que hasta el momento no está confirmado nada.

Elordi fue protagonista en la cinta El Stand de los Besos, fue una fuerte apuesta de Netflix que dio resultado, pues en 2019 fue estrenada la primera película y rápidamente se convirtió en una de las más vistas de dicha plataforma.

Jacob Elordi BESANDO a un hombre declara su homosexualidad

TE PUEDE INTERESAR:

Cabe mencionar que debido al éxito que alcanzó la serie, la plataforma decidió lanzar una segunda parte, lanzada hace apenas unos meses. En la misma, los personajes de 'Noah' (Jacob Elordi) y 'Marco' (Taylor Zakhar) se disputaron el amor de 'Elle Evans' (Joey King).

¿Crees que el actor Jacob Elordi sea gay? ¿Te parece que Jacob Elordi tiene una relación con el actor de 13 Reasons Why?