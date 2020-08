¡En Shock! Christian Nodal recibe CONSEJO del ex de Belinda ¿O advertencia?

Christian Nodal y Belinda son la pareja del momento, pues desde que confirmaron su relación públicamente no han dejado de ser noticia en los diversos portales de noticia y ahora causan polémica de la mano del cirujano Ben Talei, ex de la cantante.

No queda duda de que muchos aplauden el romance, mientras que otros lo han criticado fuertemente, pues aseguran que es una estrategia publicitaria, es por eso que ante el revuelo, recientemente se dio a conocer lo que un ex novio de la intérprete de Amor a Primera Vista opina.

Pero eso no fue todo, ya que hasta le envió un mensaje al cantante de regional mexicano y aunque se esperaba que fuera Lupillo Rivera quien reaccionara al amorío, fue el cirujano plástico Ben Talei quien dio su opinión sobre los coaches de La Voz de TV Azteca.

El reconocido médico en entrevista para Al Rojo Vivo, contó si extraña o no a Belinda, pues después de salir un tiempo juntos en el 2019 y de que su romance se diera en bajo perfil, la relación no terminó del todo bien, pues se dio a conocer que el millonario presuntamente publicó unas imágenes en Instagram, en donde aparece besando a la famosa.

El consejo del Ex de Belinda

En este contexto Ben Talei externó que a pesar de que no se arrepiente de haber salido con Belinda y de que en su vida se ha equivocado varias veces no la extraña y en medio de su respuesta, incluso, la comparó con las hamburguesas:

“No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”.

Pero eso no fue todo, pues también aceptó algunos errores: Yo me he equivocado muchas veces en mi vida, con relaciones, con trabajo, pero nunca me arrepiento porque siempre estoy aprendiendo y cambiando. A veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver.

Cabe destacar que al final de la entrevista el ex de Belinda decidió enviarle un consejo a Christian Nodal, ahora que es novio de Belinda, le recomendó al intérprete de regional mexicano que siempre escuche a sus padres, porque luego son estos los que ven otros aspectos que quizá no se aprecian al estar enamorados: Yo nunca escuché a mis padres. A veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver y es el único consejo que tengo para él –Nodal.

¿Crees que más que un consejo el ex de Belinda está advirtiendo a Nodal? ¿Te parece que Belinda es interesada por el dinero?