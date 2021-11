En México ya no se puede vivir, dice Derbez tras la muerte de Octavio Ocaña

Durante el programa “Sale el Sol”, la familia del fallecido actor y su prometida acudieron al foro para hablar sobre la muerte de Octavio Ocaña, el famoso quien interpretó a Benito en la serie “Vecinos'' y que tristemente perdió la vida a los 22 años de edad el pasado 29 de octubre.

Durante la entrevista, compartieron datos importantes, incluso Octavio Pérez, el papá del actor comentó que Eugenio Derbez le mandó un conmovedor audio expresando su impotencia sobre el caso que ocurrió en México, incluso el fin de semana se realizó una marcha pacífica para exigir justicia.

Anteriormente en La Verdad Noticias, te compartimos que tras darse a conocer la muerte del actor, Eugenio Derbez exigió justicia para Benito. A través de una publicación en las redes sociales expresó que la violencia le arrebató la vida a un niño que se ganó el corazón de los mexicanos.

Así reaccionó Eugenio Derbez por la muerte de Octavio Ocaña

Eugenio Derbez lamentó la muerte de Octavio Ocaña

El famoso comentó que ha estado triste en estos días por todo lo que ha pasado, no para de pensar en Octavio, no para de leer las noticias, aseguró que está enojado, se siente impotente por lo que ve y que no puede creer lo que sucedió; el actor que interpretó a "Benito" en la serie Vecinos" era muy querido.

“En México ya no se puede vivir". Expresó Derbez.

De igual forma dijo que cada vez que piensa en regresar, piensa en aquellas situaciones y por eso no regresa, pues expresó: “Ya no es viva estarse cuidando, no solamente de los criminales, ahora también de la policía”. El famoso mencionó que no se puede confiar y que es una tristeza.

En aquel audio que el actor mexicano le mandó al papá de Octavio, también le mandó el pésame a su familia y pidió que se haga justicia por el famoso. Por otro lado, comentó que si en algo puede ayudar está a disposición de hacerlo, solo espera que se aclare todo y la verdad salga a la luz.

¿Quién es el papá de Octavio Ocaña?

Actor de Televisa falleció el 29 de octubre

El padre del actor es Octavio Pérez, quien ha dado varias entrevistas a los medios tras la muerte de su hijo, él aseguró que las versiones que ha dado a conocer las autoridades son falsas, aseguró que las autoridades cambiaron la evidencia para que pareciera que la muerte del actor había sido un accidente.

Tras la muerte de Octavio Ocaña, el papá del famoso mencionó que su hijo estaba acompañado por dos escoltas, de igual forma comentó que su hijo no fumaba mariguana ni era alcohólico; aseguró que no descansará hasta ver a los responsables de la muerte de su hijo tras las rejas.

