En El Último Rey: El Hijo Del Pueblo, Emilio Marcos es lo peor según televidentes

Pese a todo pronóstico la serie ‘El Último Rey: El Hijo Del Pueblo’ se transmitió, sin embargo Emilio Marcos fue criticado por pésima interpretación que dio de Alejandro Fernández, el Potrillo.

En redes sociales las personas comenzaron a señalar que lo peor fue la manera en que el joven Marcos interpretó al Potrillo.

Como se ha mencionado en ocasiones anteriores en La Verdad Noticias, ‘El Último Rey: El Hijo Del Pueblo’ es una bioserie no autorizada de Vicente Fernández la cual se ha visto envuelta en mucha controversia.

Sin embargo, ha logrando su cometido y es que durante la emisión de su estreno polémico se posicionó como lo más hablado en Twitter con el hashtag #ElUltimoRey volviendose la tendencia número uno a nivel nacional.

Por si fuera poco los memes de la serie "El último rey, el hijo del pueblo", los usuarios criticaron la actuación de vástago de Juan Osorio, ya que Emilio Marcos fue criticado por pésima interpretación.

De acuerdo a los usuarios en redes, Emilio ni siquiera se parece al Potrillo, además la versión juvenil de Alejandro Fernández que Juan Osorio le otorgó a su hijo en El Último Rey: El Hijo Del Pueblo terminó viéndose “acartonada”, “exagerada”. De allí algunos comentarios tales como:

“Cuestionable todo lo que pueda haber en esta serie por lo que está haciendo Televisa, pero lo que hizo Juan Osorio con el papel de Ale en manos de su hijo si fue un golpe bajo”.

“Habrá que ver los siguientes capítulos, pero al menos en este no me gusto nada su actuación y eso que me encanta él”.