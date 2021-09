Empresa pagará 1300 dólares a quien vea 13 películas de terror antes de Halloween

Halloween es una de las fechas más esperadas por miles de personas, no sólo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo, donde uno de los pasatiempos preferidos de la mayoría es ver películas de terror, y ahora incluso podrás recibir un pago por ver las producciones más aterradoras.

En las últimas horas se difundió la noticia de que una empresa lanzó una convocatoria para ver las 13 películas de terror consideradas como las más espeluznantes, y para motivar a los espectadores, anunciaron un premio de $1,300 dólares, es decir 100 dólares por cada película.

La empresa responsable de este concurso se llama FinanceBuzz, y además de poner a prueba la resistencia al miedo de los participantes, también tiene un propósito oculto, pues se analizará el impacto que el terror puede tener en el cuerpo humano.

Lanzan concurso para ver películas de terror

El premio es de más de 26,000 pesos mexicanos

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, FinanceBuzz lanzó la convocatoria para todo aquel que quiera participar, viendo 13 películas de terror usando un dispositivo FitBit para medir su ritmo cardiaco y determinar si el presupuesto de cada película es apto con el nivel de terror que anuncian.

Las películas que conforman la lista son las siguientes: Saw, A quiet place 1 y 2, Candyman, Insidious, Paranormal activity, Anabelle, The purge, Get out, Amityville terror, The Blair witch project, Sinister, Halloween (2018), las cuales deberán verse entre el 9 y 18 de octubre, es decir antes de Halloween.

¿Cómo participar en el concurso de terror?

El ganador será revelado el 1 de octubre

Para participar, los interesados tendrán que llenar un formulario y convencer a la empresa por qué son los indicados para participar en el concurso, teniendo como fecha límite el 26 de septiembre, mientras que los ganadores serán anunciados el próximo 1 de octubre.

Cabe mencionar que en la lista se encuentran algunas de las películas de terror para no dormir que le han causado pesadillas a millones, por lo que el concurso no es para débiles de estómago, ya que probablemente sea una tarea bastante difícil incluso si eres fan del cine de terror.

