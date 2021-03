En honor al Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2021, en La Verdad Noticias hicimos un recuento de las 10 celebridades femeninas más inspiradoras del año, comenzando con esta cineasta y actriz histórica.

Las mujeres han logrado destacar gracias a su talento en diferentes sectores e industrias del mundo y en el mes de la mujer, millones de ellas hacen valer sus derechos especialmente estos días.

Las actrices o cantantes también han destacado en un mundo que era “dominado” por hombres, por lo que las 10 mujeres que presentaremos a continuación han destacado por su talento.

Empoderamiento femenino: Regina King

La actriz fue ladardonada con un Oscar

Definitivamente estamos apoyando a la cuatro veces ganadora del Emmy, Regina King, quien ganó su primer premio de la Academia en 2019 por su actuación en "If Beale Street Could Talk".

Este año, ha ganado popularidad en los Oscar por su trabajo detrás de la cámara en su debut como directora de largometraje, "One Night in Miami", una adaptación de la obra de teatro de Kemp Powers, por la que ganó el premio Robert Altman de los Independent Spirit Awards y ganó una nominación al Globo de Oro.

Si gana una nominación al Oscar 2021 por el aclamado drama, se convertirá en la primera mujer negra en ser reconocida en la categoría y solo en la séptima cineasta negra en obtener un guiño al mejor director. Nos encantaría verla llevarse a casa los máximos honores, ¡pero estamos súper inspirados por el hecho de que incluso es parte de la conversación!.

Empoderamiento femenino: Dolly Parton

La cantante y actriz donó dinero para la vacuna contra COVID-19

En 2020, Dolly Parton donó $1 millón al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para ayudar a desarrollar la vacuna COVID-19 de Moderna. Eso probablemente la hubiera puesto en la parte superior de la lista para recibir la vacuna, pero a principios de 2021, la cantante y actriz de 75 años se negó a recibir la vacuna que ayudó a financiar. ¿Por qué? "No voy a conseguir el mío hasta que más personas obtengan el suyo. No quiero que parezca que estoy saltando la línea solo porque doné dinero", explicó.

"Iba a hacerlo en mi cumpleaños [19 de enero], y pensé, 'No, no hagas eso. Parecerás que solo estás haciendo un programa”. Nada de mi trabajo es realmente así". Sobre ese tema, a mediados de febrero, Dolly Parton, quien finalmente recibió el golpe a principios de marzo, solicitó formalmente que los legisladores de Tennessee rechazaron un proyecto de ley para erigir una estatua en su honor en el capitolio del estado, y tuiteó: "Dado todo lo que está sucediendo en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal sea apropiado en este momento.

Sin embargo, espero que en algún lugar del camino dentro de varios años o tal vez después de que me haya ido si todavía sientes que lo merezco, entonces ' Estoy seguro de que estaré orgulloso en nuestro gran Capitolio Estatal como un agradecido Tennessean. Mientras tanto, continuaré tratando de hacer un buen trabajo para enorgullecer a este gran estado". Que todos seamos tan altruistas (¡y modestos!) Como la estrella Dolly Parton.

Empoderamiento femenino: Beyonce

Beyonce es una de las mujeres más famosas del mundo

A mediados de febrero de 2021, cuando Texas se vio sacudida por una mortal tormenta de invierno, Beyonce, exitosa cantante, la exi dio un paso al frente para ayudar a su estado natal. Su fundación, BeyGOOD, se asoció con Adidas y Bread of Life, una organización de ayuda en casos de desastre con sede en Houston, para ofrecer asistencia financiera de hasta $1,000 a las personas y familias afectadas por el congelamiento.

En enero, el BeyGood Impact Fund de Queen B otorgó una subvención de $ 10,000 al propietario de una panadería en Chesapeake, Virginia, como parte de sus esfuerzos para ayudar a los propietarios negros de pequeñas empresas en todo el país.

En diciembre, Beyonce anunció que a principios de 2021, BeyGOOD planeaba donar 100 subvenciones de $5,000 a personas que enfrentan desalojos o ejecuciones hipotecarias en medio de la pandemia de coronavirus.

Empoderamiento femenino: Taylor Swift

Taylor Swift es una importante cantante

Ya sea que esté hablando en contra del sexismo en la industria del entretenimiento, respondiendo a la forma en que el negocio de la música usa y abusa de los artistas, donando miles de dólares a fanáticos y personas necesitadas o usando su voz para impactar en la política alentando a los jóvenes a votar, Taylor Swift ha hecho mucho en el último año que merece admiración.

La cantante tuvo mucho éxito durante el 2020 y el inicio del 2021, gracias a su álbum Folklore, Taylor Swift recaudó dinero que posteriormente fue donado a las personas más necesitas que dejó la pandemia de COVID-19. El acto de la cantante enamoró a los fans que aplaudieron su labor e iniciativa por ayudar. En el mes de la mujer, Taylor dijo que ella se siente feliz de ser mujer y de ser una muestra de que las cosas si se pueden lograr.

Empoderamiento femenino: Meghan Markle

Meghan Markle fue aplaudida por muchas mujeres por su valentía

¡Ni siquiera el Palacio de Buckingham puede detener a la duquesa Meghan! Después de que la reina Isabel II emitiera un comunicado a mediados de febrero de 2021 en el que anunciaba que su nieto, el príncipe Harry, y su esposa no podrían "continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público" en medio de su "divorcio" de la familia real, la pareja respondió con una declaración propia.

"Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecieron su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente del rol oficial. Todos podemos vivir una vida de servicio.

El servicio es universal ", dijeron. ¡Ese tipo de compromiso con el altruismo es realmente inspirador! Agregue a eso las revelaciones sobre lo que soportó mientras estaba en la familia real y cómo avanzó para forjar una vida en la que ahora está "prosperando", que Meghan le hizo a Oprah Winfrey en una entrevista de CBS el 7 de marzo, y está claro por qué está en esta lista.

Empoderamiento femenino: Paris Hilton

Paris Hilton confesó haber sido víctima de abuso por sus ex novios

En febrero de 2021, mientras testificaba ante el Comité de Justicia, Aplicación de la Ley y Justicia Penal del Senado de Utah, Paris Hilton habló sobre el vil abuso que sufrió cuando era adolescente mientras asistía a la escuela Provo Canyon en Utah a fines de los años 90. Su emotivo testimonio ayudó a aprobar un proyecto de ley que aumentará la supervisión de los centros de tratamiento residenciales con fines de lucro.

El senador Michael McKell, quien patrocinó la legislación, elogió a la DJ, emprendedora y ex estrella de reality shows por su "valentía" y por "usar su plataforma y voz para llamar la atención sobre este tema crítico". Dijo el político: "[Su testimonio] empoderó a muchos otros para compartir sus historias personales, lo que resultó en cambios positivos e impactantes muy necesarios en esta industria". ¡Bien hecho! Por eso Paris Hilton está en esta lista.

Empoderamiento femenino: Jane Fonda

La mujer ha sido una importante activista

El activismo ha sido una parte importante de la vida de Jane Fonda desde el principio de su carrera, pero en los últimos años se ha centrado principalmente en cuestiones medioambientales.

En 2019, por ejemplo, fue arrestada varias veces en el Capitolio en Washington, D.C., como parte de sus mítines del viernes de simulacro de incendio en protesta por la negación y la inacción del cambio climático. Al año siguiente, publicó un libro sobre "cómo solucionar" el cambio climático. Cuando la actriz y activista fue honrada con el Premio Cecil B. DeMille durante los Globos de Oro de 2021 a finales de febrero, lució mechones grises naturales y un traje crema que había usado antes, en oposición a una nueva confección de diseñador.

Se veía increíble, pero ese no era el punto: Jane quería hacer una declaración sobre el despilfarro del consumismo y su efecto negativo en el medio ambiente: "Hace un par de años juré que nunca volvería a comprar ropa nueva. demasiado dinero, compramos demasiadas cosas y luego nos deshacemos de ellas ", le dijo a la conductora de un programa de entrevistas Ellen DeGeneres antes de los Globos. Más tarde, Jane usó su discurso de aceptación para abogar por otro tema importante: una mayor diversidad en la industria del entretenimiento.

Empoderamiento femenino: Kim Kardashian

Kim Kardashian inspiró a muchas mujeres en el mundo

¿Qué obtienes por la chica que lo tiene todo? Si la chica es Kim Kardashian West, ¡una licenciatura en derecho! Durante los últimos años, la estrella de la realidad ha estado estudiando mucho para convertirse en abogada, luchando por la reforma carcelaria y trabajando para liberar a los reclusos que cumplen cadenas perpetuas sin libertad condicional por delitos de drogas de bajo nivel.

En 2021, se ha centrado en liberar al condenado a muerte Julius Jones, quien ha mantenido su inocencia durante más de dos décadas. A finales de marzo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma está programada para votar si conmuta o no su sentencia, gracias en gran parte a los esfuerzos de Kim Kardashian por crear conciencia sobre su caso.

Ya sea que la ames o la odies, tienes que admitir que eso es bastante impresionante. Fácilmente podría haberse dormido en los laureles como una celebridad que nació para la riqueza, ¡y se fijó de por vida! - pero en cambio, está haciendo horas extras para luchar por algunas de las personas más ignoradas en el país.

Empoderamiento femenino: Britney Spears

Britney Spears ha logrado superar problemas muy fuertes

Britney Spears se ha enfrentado a una enorme confusión en medio de su batalla en curso para liberarse de una tutela restrictiva que controla todos los aspectos de su vida personal. Pero nunca la oirás quejarse. La estrella del pop es una fuerza constante de positividad en las redes sociales, donde se trata de difundir amor y amabilidad, incluso a aquellos que no necesariamente lo merecen.

Después de un documental sobre su vida, "Framing Britney Spears", lanzado a principios de febrero de 2021, el mundo finalmente comenzó a darse cuenta de las injusticias que ha enfrentado a lo largo de los años. Y sí, ¡tiene muchas razones para estar enojada y amargada! Pero no Britney.

También será difícil encontrar una cita negativa sobre ella de alguien que la conozca personalmente. "Es una chica tan dulce y tiene un gran corazón", dijo Paris Hilton después del debut del documental, y agregó que su antiguo amigo ha sido "tratado tan injustamente". ¡Y sin embargo, su positividad reina suprema! ¡¿Qué tal una clase magistral sobre optimismo y bondad?!.

Empoderamiento femenino: Ashley Graham

Es una inspiración para las mujeres curvy

Amamos a Ashley Graham por usar su plataforma para defender la positividad corporal, especialmente para las nuevas mamás. Siempre se puede contar con la hermosa modelo mamá para hablar a favor de la normalización de las cosas por las que de otra manera nos sentiríamos inseguros, desde la celulitis y las estrías hasta los pelos del bebé posparto y las "partes complicadas" de la "recuperación y curación" después del parto.

En enero, tomó Instagram para compartir una presentación de diapositivas de fotos de mujeres celebrando sus cuerpos perfectamente imperfectos. "No siempre es fácil amar cada centímetro de tu cuerpo. He aprendido que es una práctica diaria, no solo una línea de meta", escribió en el pie de foto, y agregó que está "muy agradecida" por su "comunidad" en las redes sociales y que todos somos "más fuertes juntos".

A principios de mes, compartió un video de ella misma sin ropa. En la leyenda, hizo referencia al sencillo "Body" de Megan Thee Stallion, y escribió: "¡Me amo, no todos los días, pero a la mayoría! De todos modos ... Body-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody-ody".

