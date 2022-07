Empleado entregó a Eduin Caz una camioneta que no era suya y así reaccionó

El cantante Eduin Caz ha dado de qué hablar recientemente por sus alocadas fiestas, pero ahora un nuevo video en TikTok se ha viralizado y ha llamado la atención de los usuarios, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que le pasó al vocalista de Grupo Firme y a los demás integrantes.

Y es que, como si fuera una escena de película, el valet parking les entregó una camioneta a los famosos de otra persona, pero ellos no se dieron cuenta hasta en el transcurso del trayecto que se percataron de que el vehículo no era del famoso.

En las noticias de la farándula te hemos dado a conocer los momentos más escandalosos del artista, pero ahora desató las risas de los internautas, ya que tanto el cantante y los integrantes no se dieron cuenta que se subieron a un vehículo muy parecido al de ellos.

A Eduin Caz le entregaron una camioneta que no era de él

Al vocalista de Grupo Firme le dieron otra camioneta

Los artistas se subieron al vehículo sin darse cuenta que no era suyo, pero se percataron de aquel error porque tenía otro celular conectado al bluetooth. Por su parte, el cantante dijo en el video en TikTok: “Junior discúlpanos, la usamos un poquito. Al ratito te la regresamos, ya andamos acá, ahorita te la regresamos compadre”.

Por su parte las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y comentaron lo siguiente: "También quiero ver la cara del junior", "Cosas que quiero que me pasen", "La camioneta acaba de subir de precio", "A mí me da tres infartos ver que mi artista favorito se llevó mi troca". Comentan los usuarios.

¿Qué pasó en la relación de Eduin Caz?

El cantante y su esposa Anahí

A finales del pasado mes de junio surgieron fuertes especulaciones sobre la relación amorosa de Eduin Caz con la madre de sus hijos. En su momento comentaron que la pareja se estaba separando, pero negaron aquellos rumores y presumieron románticas fotos y videos juntos.

