Empire of the Sun lanzó su “Chrysalis” en un sorprendente disco de vinilo (FOTOS)

Empire of the Sun ha lanzado a la venta un vinilo de edición especial con un nuevo sencillo titulado “Chrysalis” en conmemoración de los 10 años del lanzamiento de su álbum “Walking on a Dream”; en nuevo material el material cuanta con un vinilo naranja-transparente que se podrá adquirir a través del sitio oficial de la banda.

TE PUEDE INTERESAR: La venganza de Televisa contra Penélope Menchaca

El duo austriaco de música electrónica estrenó en 2008 su primer álbum de estudio “Walking on a Dream”, por lo que la banda lanzó una edición especial del disco en un novedoso vinilo.

La banda tuvo grades éxitos tras el lanzamiento de este álbum musical, pues en su momento tuvo cerca de 2 millones de venta y fue ganador de un ARIA Music Award por álbum del año (2009), entre otros premios.

Hasta el momento la banda no ha agendado fechas para México, por lo que hasta el momento sólo llevará su onda mística y electrónica en las presentaciones que tendrá en los Países Bajos, Estados Unidos, Europa y Australia.