Empeora la salud de Demi Lovato, seis días después de su sobredosis

Demi Lovato sigue en el ojo del huracán ya que a pesar de llevar varios días en el hospital aun no se encuentra del todo bien. Medios internacionales informaron que la cantante sigue muy grave con síntomas como fiebre, nauseas extremas y otro tipo de complicaciones.

Demi Lovato fue internada hacer varios meses en un centro de rehabilitación por su adicción a la cocaína, sin embargo ahora tuvo una caída presuntamente con heroína.

Portales internacionales apuntan que la salud de la actriz y cantante tiembla de un hilo, incluso no se ha dado una fecha de alta para que pueda abandonar el hospital.

Fuente de primera mano asegura que la interprete de ‘Echame la culpa’ tendrá que someterse de nuevo a rehabilitación para salvarse, porque de seguir en el mundo de las drogas, Demi Lovato podría perder su vida. A pesar de la situación, los familiares se mantienen positivos pues aseguran que se encuentra bajo las mejores manos en cuanto a doctores y especialistas.

Con información preliminar se dio a conocer que los paramédicos tuvieron que reanimar a la chica Disney con Narcan, un antídoto para los opiáceos.

Mientras tanto sus fans siguen haciendo cadenas de oración y mandando mensajes de apoyo y amor a la famosa en sus redes sociales:

loes._.ddl: we're still here for you demz (Seguimos aquí para ti Demz)

lovatics.slay: Youre strong (Eres fuerte) lovatics.slay: I believe in you (Creo en ti)