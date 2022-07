Emotivo video de Jenni Rivera que compartió Chiquis estremeció a los fans

El pasado 2 de julio Jenni Rivera hubiera cumplido 53 años de edad, pues recordamos que "La Diva de la banda" perdió la vida en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, uno de los momentos más dolorosos, pero a pesar de su partida, Chiquis Rivera recuerda a su fallecida madre.

Y es que, la hija de la cantante no pasó desapercibida la celebración para compartir con sus fans un emotivo video para recordar a su mamá y expresó: "Mi linda mami, te extraño con todo mi ser. Este video muestra tu esencia...recuerda cómo el mundo simplemente no es lo mismo sin ti".

En La Verdad Noticias te hemos compartido recientemente sobre las declaraciones de la hija de la fallecida intérprete, pues Chiquis Rivera asegura que es poseída por el espíritu de Jenni Rivera cada vez que sube al escenario.

Chiquis Rivera recuerda a Jenni Rivera

En el clip que compartió en su perfil de Instagram se puede escuchar que "La Diva de la banda" comentó lo siguiente: "Me dieron esta cámara, pa' que yo me tomara videos sola, no me gustan los videos, me trauman, me tiene asustada, son malos y traicioneros".

Por su parte, Chiquis comentó que no puede creer que hayan transcurrido 10 años desde su partida, pero le agradeció cada recuerdo, sonrisa, abrazo, cada beso, de igual forma dijo que agradece también las risas que compartieron juntas.

De igual forma expresó: "Hoy nosotros te celebramos. Cualquiera que haya tenido el placer de estar en tu presencia, cualquiera que escuche tu música, te haya visto en la televisión y haya sido tocado por ti de alguna manera. No hay forma de olvidar la fuerza que fuiste".

Te puede interesar: Jenni Rivera: Todo lo que debes saber sobre la vida de "La Diva de la Banda"

¿Cuál fue la última canción que grabó Jenni Rivera?

La Diva de la banda

Algunos usuarios se preguntan cuál fue la última canción que la cantante Jenni Rivera grabó, pues en las noticias de la farándula te compartimos que fue el tema "Paloma negra", pues en aquel tema le dejó un misterioso mensaje a su hija Chiquis Rivera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!