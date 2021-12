Emotivo momento de Anahí y sus hijos, vuelve loco de ternura a sus fans

Es una de las artistas mexicanas con más trayectoria en el medio del espectáculo ya que desde muy pequeña comenzó con su carrera en televisión. Ahora como madre, Anahí y sus hijos se han vuelto sensación por lo tiernos que son.

Como se recordará en La Verdad Noticias fue en su participación en la telenovela ‘Rebelde’ que logró ganarse la fama mundial e incluso se lanzó como solista.

Pero tras años de carrera decidió tomarse un ‘break’ y ponerle pausa a su carrera musical y formó su familia. De hecho mucho se ha hablado del por qué Anahí no regresa a la televisión.

Anahí y sus hijos

Anahí y sus hijos, Emiliano y Manuel.

Anahí se encuentra disfrutando a su familia y por supuesto a sus dos hijos Emiliano y Manuel, los cuales son el fruto de su matrimonio con el político Manuel Velasco con quien se le ha dejado ver muy enamorada. Recientemente el esposo de Anahí posó junto a sus hijos.

Pero mientras se encuentra alejada del espectáculo, la cantante se ha encontrado muy activa en sus redes sociales donde suele compartir momentos familiares y también las distintas rutinas de ejercicio con las que mantiene su marcada figura.

¿Pero, por qué Anahí dejó el espectáculo?

En vivo donde la actriz reveló que la razón por la cual decidió alejarse un tiempo de las cámaras y comenzar a disfrutar un poco más de su vida personal, es debido a que no estaba feliz y se percató que en cierta forma le comenzaba afectar de manera emocional, porque había cosas que ya no la llenaban.

Emiliano y Manuel, los tiernos hijos de Anahi

Anahí publicó un video en el que dejó ver a sus dos hijos jugando, pero al parecer Emiliano aprovechó la oportunidad cuando su hermano se distrajo para “quitarle” un poco de su comida que se encontraba en su plato.

La exRBD no dudó en grabarlo, y aunque Manuel le pide a su hermanito menor que no le tome de su comida, a este no le importa y rápidamente comió las papitas que había tomado.

En la publicación de Anahí y sus hijos, la actriz pregunta ¿Quién es como Emiliano a la hora de comer? desatando comentarios como: “Lo haz hecho tan bien como mamy”, “amo a esos dos”, “gracias por esto Any”, “que hermosos”, “Son maravilloso”, etc.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!