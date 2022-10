Emotiva canción de Rihanna en 'Black Panther 2' rinde tributó a Chadwick Boseman

“Lift me up" canción de Rihanna rinde tributo a Chadwick Boseman.

Después de una larga espera los fanáticos de Rihanna pudieron disfrutar de su nueva canción “Lift me up", la cual forma parte de la nueva entrega de Marvel "Black Panther: Wakanda Forever” y la canción se hizo tendencia en redes sociales, no solo porque marca el regresó de la cantante, sino porque es un emotivo tributó a Chadwick Boseman.

Recordemos que el actor Chadwick Boseman falleció en 2020, víctima del cáncer y era el protagonista de “Black Panther”.

El fallecimiento de Chadwick Boseman impactó en el mundo de la farándula, ya que se desconocía que el actor estuviera luchando contra el cáncer y como era de esperarse la nueva entrega “Black Panther: Wakanda Forever” rinde tributó al actor quién interpretó al querido superhéroe.

Rihanna rinde tributó a Chadwick Boseman

Rihanna forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

“Lift me up” en la voz de Rihanna forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever y es una canción instrumental y muy emotiva, la cuál refleja la pérdida de un ser querido.

Entre los versos de la canción se puede escuchar “Ardiendo en un sueño sin esperanza, abrázame cuando te vayas a dormir. Guardame en el calor de tu amor, cuando te vayas, mantenme a salvo, sano y salvo”.

Cabe resaltar que la ausencia de Chadwick Boseman en el filme, significó un duro momento para el elenco, pues el actor falleció antes de que la producción para la segunda entrega comenzará.

De igual forma en la premier de la cinta, la cuál se llevó a cabo el pasado jueves, los actores rindieron un homenaje al fallecido actor, quién logró ganarse el cariño del elenco y fanáticos de Marvel Studios.

¿Quién va a ser Pantera Negra en Wakanda Forever?

¿Quién será el protagonista de Black Panther: Wakanda Forever?

Marvel Studios se negó a que otro actor interpretará el personaje que Chadwick Boseman tenía, por lo que es Letitia Wright quién interpreta a Shuri, quién será la protagonista y nueva heroína de la historia.

Después de muchos retrasos, Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el próximo 11 de noviembre y se espera que el filme tenga diversos homenajes para Chadwick Boseman, quién falleció a los 43 años de edad.

