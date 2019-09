Emmys 2019: Emilia Clarke gana como mejor actriz de drama

Las mujeres ya son consideradas como ejemplo en el mundo, pues hay grandes exponentes que se han convertido en mujeres importantes, no solo en el mundo de la música, sino también en la actuación, por ello era indispensable que en un evento como los Emmys, las mujeres también fueran protagonistas.

En la categoría de mejor actriz de drama fueron Emilia Clarke, Robin Wright y Viola Davis, las tres reconocidas por su impresionante trabajo en la televisión, sin embargo, solo una puede ganar el honor de tener el Emmy.

Robin Wright

Fue nominada a este premio por su trabajo en la serie de House Of Cards, la actriz en su papel de Claire Underwood ha logrado destacar, a pesar de que fue hace 6 temporadas que comenzó a participar en dicha serie, fue hasta la última temporada que logró llamar la atención y destacar, por ello fue que recibió esta nominación.

Emilia Clarke

Es la gran favorita para llevarse el premio a casa, después de su papel en la serie Game Of Thrones, donde luchó por los 7 reinos, y se convirtió en la reina de los dragones más querida por los internautas, Clarke es la candidata más fuerte para llevarse dicho premio a casa.

Viole Davis

Viola Davis ha sido nominada por la serie How To Get Away With Murder, la serie de abogados que ha causado gran revuelo, misma donde participó la mexicana Karla Souza, y que ahora tiene a Viola Davis como una de las mejores actrices de la televisión.

Otras nominadas fueron, Jodie Comer por Killing Eve, ademas Laura Linney por Ozark, Mandy Moore por su papel en This Is Us y finalmente Sandra Oh por la serie en Killing Eve

Después de tanta especulación, la ganadora fueJodie Comer quien, a pesar de no ser una favorita, se llevó una ovación por parte del publicó y finalmente recibió el premio agradeciendo a sus fans.

Emmys 2019: Jodie Comer gana como mejor actriz de drama ¡le roban a Emilia Clarke!

