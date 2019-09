Emmys 2019: Jharrel Jerome gana como mejor actor de miniserie| ROBYN BECK

Las series no necesitan estar compuestas de cientos de episodios para causar un gran impacto en la sociedad, y esto se demuestra con las miniseries, las cuales solo necesitan 10 o menos episodios para contar su historia.

Esperemos que la exitosa serie ‘When they see us’ que con solo 3 episodios logre arrebatarle el puesto a su competencia, donde se encuentra la impactante serie de HBO ‘Chernobyl’.

Ahora esperamos que la hazaña se repita, ya que se reveló el ganador a mejor actor de miniserie, y no podrás creer quien se llevó el codiciado galardón.

Nominaciones

Jharrel Jerome

Así nos ven es una serie que denuncia al gobierno neoyorkino que acuso injustamente a un grupo de niños latinos y afroamericanos por un intento de asesinato y violación que no cometieron.

Tras 20 años del suceso, la exitosa serie cuenta la historia de los involucrados, y gracias al impacto que causó muchos funcionarios mencionados en los episodios fueron despedidos de su cargo

Oprah aceptó grabar un programa con Netflix para entrevistar a los actores y a las personas en las que se inspiraron los personajes, Jharrel Jerome fue el actor principal de la serie, dándole vida a su personaje tanto en su versión de niño como la adulta, por lo que fue el favorito desde su nominación.

Jared Harris

Este famoso actor se perfiló como uno de los predilectos para llevarse el premio, pues su papel fue demasiado impactante y no se duda el por qué fue nominado para este galardón.

Mahershala Ali

Ingresó a la tercera temporada de True Detective dándole vida a Wayne Hays, un policía estatal de Arkansas, causando una gran impresión que incluso han hecho que sea considerado como uno de los mejores actores de esta generación.

Benicio del Toro – Escape at Dannemora

Hugh Grant – A very english scandal

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Y EL GANADOR ES: ¡JHARREL JEROME!

