Emmys 2019: Billy Porter gana como mejor actor de drama

Los Emmys finalmente llegaron, y hasta ahora hemos visto algunas de las mejores series en muchos años, las cuales sin duda alguna han causado un gran impacto en la sociedad a causa de sus increíbles tramas y el talento de sus actores y actrices.

Cabe destacar que los programas no son los únicos que reciben premios, pues no llegarían a donde están de no ser por sus protagonistas, por lo que ahora te revelamos quien se llevó el premio al mejor protagonista masculino de drama, pero antes, demos conozcamos a todos los nominados y sus personajes.

Nominados

Jason Bateman – Ozark

Emmys 2019: ----- gana como mejor actor de drama

Este famoso actor conocido por películas de comedia y drama como ‘Si fueras yo’ y ‘Death Sentence’ incursionó en el mundo de las series, protagonizando la exitosa serie ‘Ozark’.

En esta serie Jason Bateman le da vida a Martin Bryde, un trabajador en una empresa de consejeros financieros, pero debido a algunos problemas, inicia una operación de lavado de dinero al servicio de un peligroso cártel mexicano.

Kit Harington – Game of thrones

Emmys 2019: ----- gana como mejor actor de drama

Uno de los favoritos desde su nominación, se ganó el cariño de millones gracias a su papel como ‘Jon Snow’ en la exitosa serie, iniciando como un simple a insignificante bastardo, escalando poco a poco hasta volverse ‘El rey en el norte’.

Se reveló que el famoso personaje tiene tenía sangre Targaryen, lo que lo hacía el heredero al codiciado trono de hierro, el cual es el centro de toda la serie, aunque decidió renunciar a su derecho y vivir más allá del norte en paz y tranqulidad.

Milo Ventimiglia – This is us

Emmys 2019: ----- gana como mejor actor de drama

Este famoso actor le da vida al personaje de Jack Pearson, quien es el esposo de Rebecca, y padre de Kate, Kevin y Randall. Convirtiéndose en uno de los pilares de la famosa serie que ha causado un gran impacto en redes y en los televidentes.

Te puede interesar: Emmys 2019: Conoce a todos los nominados de este año

Sterling K. Brown – This is us

Emmys 2019: ----- gana como mejor actor de drama

Sterling le da vida a Randall Pearson, uno de los hijos de Jack Pearson, interpretado por el actor Milo Ventimiglia, quien también está nominado en esta categoría.

Billy Porter - Pose

Emmys 2019: Billy Porter gana como mejor actor de drama

Este famoso actor le da vida a Pray Tell, en esta increíble serie que trata sobre los inicios de una famosa cultura underground de Nueva York en la década de los 80's.

Bob Odendirk – Better call Saul

Emmys 2019: ----- gana como mejor actor de drama

Tal vez lo conociste como Saul Goodman en la exitosa serie ‘Breaking Bad’ y su popularidad fue tanta que consiguió su propia serie, donde le da vida a Saul Goodman o ‘Jimmy McGill’ y es el abogado más sucio que puede existir.

Y el ganador es: Billy Porter

Emmys 2019: Billy Porter gana como mejor actor de drama

Dale clic en la estrella de google news y síguenos