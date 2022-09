Emmy 2022: Michael Keaton gana su primer Emmy en su carrera

Michael Keaton es un legendario actor estadounidense que ha quedado inmortalizado en la historia del cine mundial por sus papeles en Beetlejuice, Birdman o inclusive Batman, sin embargo había un premio que no había ganado antes el Emmy.

SIn embargo esta noche ha logrado completar este galardón que lo ha puesto como uno de los mejores actores de todos los tiempos pues es de los pocos en tener el Óscar, el Emmy y el Globo de Oro, tres de los premios más importantes en la industria del entretenimiento.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Keaton regresó a ser Batman recientmente, además de que está programado para protagonizar la segunda parte de Beetlejuice, dos cintas que lo llevaron a la fama mundial, sin embargo ahora se encuentra celebrando de este nuevo logro en su carrera

Michael Keaton gana su primer Emmy

Durante la 74 edición de los premios Emmy, que fueron conducidos por Kenan Thompson, y tras hacer un repaso por distintas series, fue Oprah Winfrey la encargada de entregar el galardón a mejor progatonista de una miniserie.

Fue entonces cuando se anunció que Michae Keaton ganó por su interpretación en Dopesick: HIstoria de una adicción, donde el actor compartió el premio con la producción de Disney y Hulu, así como su familia por apoyarlo.

"Mi padre ganó en un sorteo una televisión en blanco y negro. Cuando tenía unos 5-10 años, no podía apartar la vista del televisor ... Veía series de cowboys y recreaba las escenas delante de mi familia y mis vecinos. Nunca se rieron de mí. Yo sí que me he reído de mí, y reírse de uno es poderoso ... Hay mucha gente a lo largo de estos años que no ha creído en mí, y no pasa nada. Muchos otros lo han hecho, y os quiero", dijo el actor en su discurso.

¿Qué edad tiene Michael Keaton?

El actor de 71 años logró el primer Emmy de su carrera

El veterano actor también ha prestado su voz para doblaje en inglés por lo que ha podido colaborar en Porco Rsso, la película de Studio Ghibli interpretando al protagonista, además de participar en otras películas animadas como Cars o Toy Story 3.

Empezó su carrera en 1978 en la película Rabitt Test cuando tenìa 27 años de edad, Keaton nació un 5 de septiembre de 1951, por lo que actualmente tiene 71 años de edad, y se ha mantenido activo en el mundo del espectáculo. con papeles excelentes como el de Riggan Thompson por el que ganó el Oscar.

