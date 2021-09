Emmy 2021 ¿Por qué Netflix podría hacer historia con The Crown?

Netflix podría hacer de las suyas este domingo en la entrega de los premios Emmy 2021, conquistando la mejor serie dramática en una categoría que se le ha negado varias veces al gigante del streaming a pesar de su creciente presencia año con año.

Por un lado, The Crown se ha destacado por ser un drama que imagina la vida íntima de la familia real británica, es la gran favorita, con 24 nominaciones para llevarse ese premio en la ceremonia de la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

Hay que destacar en esta ocasión la ceremonia vuelve a ser presencial y se convierte en el primer gran evento de la temporada que exige vacunas a los nominados que asisten a la gran gala de los Emmy 2021.

La competencia de Netflix en los Emmy 2021

The crown

Se presume que Netflix debe vencer a la serie The Mandalorian, la serie de Disney+, El cuento de la criada, Lovecraft Country, Pose, Bridgerton y This is Us, que es la solitaria representante de una serie de drama de una cadena tradicional de televisión.

Por otro lado, la serie Ted Lasso, es una comedia de un inexperto entrenador de un desastroso club de fútbol de la liga inglesa, es otra de las grandes favoritas en la categoría de comedia, donde compiten Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, The Flight Attendant, Hacks y la temporada final de The Kominky Method.

Esta serie protagonizada por Jason Sudeikis ha sido un parteaguas para Apple TV+, además su segunda temporada, en julio, aumentó un 50% los abonos al servicio y tuvo seis veces más reproducciones que la primera temporada, que se convirtió en un fenómeno durante la pandemia.

The Mandalorian

Se destaca que la serie ya ganó tres de los 20 Emmys a los que aspira en los premios técnicos entregados hace unos días. Ahora falta por ver si se cumplen los pronósticos y el elenco, con seis nominaciones en las categorías de actuación, se llevan los premios.

Los Emmy pedirán puebas negativas a asitentes

A las 20.00 horas del este de Estados Unidos (02.00 de España) se levará a cabo la entrega de premios, con una asistencia de 500 personas un área para ceremonias en exteriores ubicada en el centro de Los Ángeles a pocos metros del Teatro Microsoft.

Tal parece que al igual que los Oscars, las invitaciones para las producciones han sido muy limitadas. Los asistentes deben presentar una prueba negativa y su cartilla de vacunación. A diferencia de los años anteriores, ahora los asistentes serán acomodados en mesas, donde habrá bebida y algo de comida.

Cabe destacar que los premios Emmy 2021, se han convertido en la primera gran ceremonia que pide como requisito estar vacunado, lo que se convertirá seguramente en una tendencia en la temporada de premios de los próximos meses.

