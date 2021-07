Emmy 2021 ¿Cómo y cuándo se dan las nominaciones?

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, una de las ceremonias de premiación más importantes que hay en el mundo del espectáculo son los Emmy 2021, que llegarán este año con mucha expectativa.

Esta ceremonia premia a lo mejor de la televisión, y se espera que este año las series de Marvel están consideradas.

De hecho, una de las grandes favoritas por tema de vestuario, producción y de actuación para llevarse las nominaciones es la serie de Disney Plus WandaVision, aunque también una de las grandes favoritas es The Crown.

¿Cuándo se conocerán las nominaciones al Emmy 2021?

Los Emmys serán en el mes de septiembre

El actor de This Is Us, Ron Cephas Jones, y la actriz de Hamilton, Jasmine Cephas Jones, anunciarán las nominaciones para la 73ª edición anual de los premios Emmy en horario estelar el martes por la mañana 13 de julio.

Acompañado por Frank Scherma, presidente y director ejecutivo de la Academia de Televisión, el dúo de padre e hija será el anfitrión de la transmisión en vivo aquí a partir de las 11:30 am ET / 8: 30 am PT el martes. Los espectadores también pueden sintonizar YouTube , Facebook y Twitter.

¿Qué categorías se premian?

La nominación llegará este 13 de junio

En el anuncio se incluirán las nominaciones para los Emmy de artes creativas, como supervisión musical excepcional, música y letras originales excepcionales y composición musical excepcional para una serie.

Por supuesto, también se premian Mejor Actor, Actriz, tanto protagónicos como de reparto en series de comedia y drama. Se premian categorías relacionadas con la producción, dirección, y guión.

¿Cuál ha sido tu serie favorita este año y que deba llevarse a casa el Emmy 2021?, ¿Crees que Wandavison logre su nominación?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.