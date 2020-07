Emmy 2020: “Rick y Morty” logra nominación a mejor serie animada

Las nominaciones para los 72° Premios Primetime Emmy han sido reveladas oficialmente, y Rick y Morty han conseguido una nominación para el Programa Animado Excepcional o Mejor Serie Animada.

Los fanáticos de la franquicia de Rick y Morty saben que esta ha sido un año importante para la serie animada de Adult Swim, ya que no solo regresó para su tan esperada cuarta temporada, sino que se ha diversificado con cortos de anime experimentales que muestran nuevos usos para el titular dúo.

Rick y Morty compiten contra Bojack Horseman y Los Simpson por premio Emmy 2020

Pero hubo un episodio en particular durante la cuarta temporada de Rick y Morty que se destacó entre los demás, ¡y es el honrado con una nominación para los Premios Emmy 2020!.

Rick y Morty entre favoritos a los Emmy

"The Vat of Acid Episode", el octavo capítulo de la temporada 4 de Rick y Morty, logró llamar la atención y ha sido nominado para el Emmy por Programa Animado Excepcional.

Además del episodio de Rick y Morty compite contra "Disclosure The Movie: The Musical!" de Big Mouth, "Pig Trouble In Little Tina" de Bob's Burgers, "The View From Halfway Down" de BoJack Horseman y "Acción de gracias del horror" de Los Simpson.

¡La cuenta oficial de Twitter de Rick y Morty también celebró la noticia!.

Esto marca la tercera nominación para la serie desde 2018 después de una nominación de "Virtual Rickality" por Logro Creativo Sobresaliente en Medios Interactivos dentro de un programa con guión y una victoria para Programa Animado Sobresaliente ese mismo año por el episodio Pickle Rick.

Al parecer, Rick y Morty tiene muchas posibilidades de ganar este año, ¡pero será difícil teniendo en cuenta al resto de los nominados!.

Vat of Acid, éxito de Rick y Morty

El Episodio "Vat of Acid" definitivamente se destaca como el mejor episodio de la cuarta temporada, ya que jugó con la fórmula de la serie, y finalmente reveló un momento de "prestigio" propio.

Si bien esto es una segunda naturaleza para la serie, pareció manejarse mucho más en este episodio específicamente, ya que también reflejaba lo insignificante que Rick podría ser, ¡Será un episodio difícil de superar cuando la serie regrese para la temporada 5!.

Te puede interesar: Emmy 2020: Conoce la lista completa de nominados a los premios de la TV

¿Estás emocionado de ver que Rick y Morty fueron nominados para un Emmy este año? ¿Es "The Vat of Acid Episode" realmente el más destacado de la temporada, o el honor debería haber ido a otra elección? ¿Cuáles fueron tus momentos favoritos de la última temporada en general? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios.