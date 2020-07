Emmy 2020: Pharrell Williams, Beastie Boys y Trent R tienen una gran oportunidad

Los ganadores de los Grammy, incluidos Pharrell Williams, los Beastie Boys y Trent Reznor de Nine Inch Nails, tienen la oportunidad de ganar sus primeros honores en los Premios Emmy, donde Jennifer López y el espectáculo de medio tiempo del show de Shakira también obtuvieron múltiples nominaciones.

"Super Bowl LIV Halftime Show Protagonizada por Jennifer Lopez y Shakira" recogió cuatro nominaciones, incluyendo una variedad especial excepcional (en vivo). No estaba claro si López y Shakira fueron nominados específicamente, aunque Beyoncé, Lady Gaga y Bruno Mars obtuvieron nominaciones al Emmy como artistas de medio tiempo en el pasado.

Emmy 2020

Un portavoz de la Academia de Televisión dijo a The Associated Press el martes que "la lista final de participantes elegibles en las boletas del programa no se determinará por unas pocas semanas". Hasta ese momento, no podemos confirmar su inclusión en la nominación".

Tampoco estaba claro si Jay-Z obtendría una nominación como productor desde que su compañía de entretenimiento Roc Nation se unió para producir el espectáculo de medio tiempo de este año, que también recibió su reconocimiento por su dirección, diseño de iluminación y dirección musical.

Pharrell Williams nominado

Williams, que tiene 13 Grammys, es dos veces nominado al Oscar y también compitió por un Globo de Oro y un Emmy diurno, está nominado por su excelente música original y letras para "Letter to My Godfather" de "The Black Godfather", el Netflix documental sobre el ejecutivo musical Clarence Avant. Williams comparte la nominación con su antiguo socio productor de Neptunes, Chad Hugo.

"Es un honor compartir la leyenda de Clarence Avant, un hombre que nunca ha dejado de luchar por la justicia social en el entretenimiento, el atletismo y la política. Su impacto en la cultura nos conecta a todos ", dijo Williams en un comunicado.

Otros que luchan contra Williams y Hugo por el Emmy incluyen a Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails ("Watchmen"), el productor y cantante Labrinth ("Euphoria") y la cantante y compositora Ingrid Michaelson ("Little Fires Everywhere").

Reznor y Ross han ganado el Oscar y el Grammy. Por su trabajo en "Watchmen", obtuvieron una segunda nominación al Emmy por su excelente composición musical para una serie, película o especial limitada. En un comunicado, el dúo agradeció a la Academia de Televisión y agregó: “Hacer Watchmen fue desalentador, aterrador, intimidante, extático e increíblemente gratificante. Salimos inspirados, más inteligentes, momentáneamente más seguros y muy orgullosos de haber sido parte de esto ”.

Labrinth, nominado al Grammy, quien produjo para Beyoncé, Weeknd y Ed Sheeran y colaboró con Sia y Diplo en el supergrupo LSD, obtuvo un segundo reconocimiento por su excelente composición musical para una serie de "Euphoria". La actriz y cantante Zendaya se ganó el reconocimiento de la actriz principal del drama por la exitosa serie de HBO.

El documental de Apple TV + "Beastie Boys Story" recogió cinco nominaciones, incluidas dos ofertas específicas para los miembros de la banda Mike "Mike D" Diamond y Adam "Ad-Rock" Horovitz. Obtuvieron nominaciones como productores por documentales especiales o especiales de no ficción y como escritores por escritos sobresalientes para un programa de no ficción.

Bette Midler, dos veces nominada al Oscar y ganadora de un Emmy, un Grammy y un Tony, es una destacada actriz invitada en una serie de comedia para "The Politician", "Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones" de Netflix, que es el ícono de la música country. Producida por ejecutivos, está nominada a una excelente película para televisión

RZA, de Wu-Tang Clan, obtuvo una nominación a la destacada música original del tema principal para la serie de Hulu "Wu-Tang: An American Saga", mientras que el frecuente colaborador de Childish Gambino, Ludwig Göransson, quien ganó tres Grammys y un Oscar por su puntuación " Black Panther "- está nominada a la composición musical excepcional para una serie de" The Mandalorian "de Disney +.

Sheila E. y el dúo de producción Jimmy Jam y Terry Lewis obtuvieron nominaciones a la dirección musical sobresaliente por su trabajo en el especial de televisión "Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince". Los Premios Grammy 2020 obtuvieron cuatro nominaciones por su dirección, diseño de iluminación, mezcla de sonido y diseño de producción.

La exitosa serie "The Masked Singer" obtuvo dos nominaciones, incluido un destacado programa de competencia, y obtuvo el visto bueno del actor, rapero y presentador de televisión Nick Cannon, uno de los productores ejecutivos del programa. "La Voz" recogió seis nominaciones.

Tal vez te interese.- Emmy 2020: Número récord de actores afroamericanos obtienen una nominación

El saxofonista de jazz Kamasi Washington, que compuso música para el documental de Michelle Obama "Becoming", obtuvo una nominación a la composición musical sobresaliente para una serie documental especial.