Emmy 2020: Julia Garner de la serie Ozark gana su segundo premio consecutivo/Foto: Viva Asia Magazine

Julia Garner de Ozark ganó su segundo Emmy consecutivo el domingo como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática. Garner, de 26 años, pronunció su discurso de aceptación en su casa, donde se sentó junto a su cónyuge, el líder de Foster the People, Mark Foster.

Garner luchó por los honores contra un grupo que incluía a Thandie Newton de Westworld, Helena Bonham Carter de The Crown, las estrellas de Big Little Lies Meryl Streep y Laura Dern, Samira Wiley de The Handmaid's Tale, Fiona Shaw de Killing Eve y Sarah Snook de Succession.

La nativa de Riverdale, Nueva York, dijo: “Primero, estoy sorprendida, para ser honesta, quiero mostrar gratitud a todas las mujeres en esta categoría, ustedes son la razón por la que estoy actuando en primer lugar, así que gracias”.

La actriz y modelo estadounidense ha aparecido en diversos proyectos como Las Ventajas de Ser Invisible y Sin City: A Dame to Kill For, pero desde que incursionó en la exitosa serie de Netflix, su carrera logró despegar aún más/Foto: Hola

También mostró gratitud a sus compañeros de reparto Jason Bateman y Laura Linney, diciendo que la trajeron "bajo [sus] alas y no sólo me enseñaron cómo ser un mejor actor sino una persona".

Garner, que interpreta a Ruth Langmore en el éxito de Netflix Ozark, estaba vestida con una blusa sedosa de Chanel Haute Couture y adornada con perlas.

Julia Garner agradeció a su personaje de Ozark

La aclamada actriz de la serie de televisión terminó las cosas con un mensaje optimista en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

"Tratemos de hacer este mundo mejor", dijo. "Habrá luz al final del túnel". Se abrió al outlet Gold Derby en 2019 sobre cómo le atraía la naturaleza matizada del personaje.

“Lo que pasa con Ruth es que es muy compleja y creo que eso es lo que me encanta de este personaje y por qué quería interpretarla, lo compleja que era. Esa fue una de las razones por las que quería interpretar a Ruth”, dijo la actriz.

Ella le dio crédito al personal de redacción del programa por ser “bueno en planificar las cosas ... y hacer que los personajes evolucionen, de alguna manera”.

"Me siento como una gran escritura o una gran actuación y un gran arte, no son los personajes, es la persona", dijo. “La gente evoluciona y la gente cambia y al igual que Ruth. Ruth va a evolucionar, como todos los demás personajes”.

El programa del domingo marcó un evento socialmente distante en medio del virus COVID-19 en curso, y la mayoría de los participantes aparecieron de forma remota. En julio, el espectáculo se trasladó a celebrarse virtualmente con la pandemia en curso. ¿Eres fan de la serie Ozark?