Emmy 2020: Jeremy Strong gana el premio a Mejor Actor de Drama

Este 2020 ha sido un año muy especial en cuanto a las entregas de premios se refiere, pues muchas han tenido que ser vía online, tal es el caso de los Emmy 2020, que se llevaron a cabo este fin de semana, reconociendo lo mejor del cine y la televisión internacional.

Una de las ternas más populares es la de “Mejor Actor de Drama”, y en esta ocasión fue Jeremy Strong quien se llevó el premio por su papel en Succession serie en donde ha participado durante varias temporadas, ganándose el cariño del público, y de los expertos en series. Pero este no era el único en dicha nominación.

Jason Bateman – Ozark

Este actor estadounidense ya es ganador de un Globo de Oro y de un premio Emmy con anterioridad. Nació en Nueva York y con 51 años de edad, su papel en Ozark lo han llevado a consagrarse como una de las figuras más importantes en la actualidad.

Sterling K. Brown – This is us

El actor se desempeña como Randall Pearson en la serie This Is Us, realizada por la NBC, en dicha serie un grupo de personas comparten aspectos muy curiosos, y sus vidas se entrelazan de una forma fortuita.

Steve Carell – The morning show

La serie dramática se estrenó el año pasado, exactamente el primero de noviembre de 2019, y siendo aún su primer año de transmisión se ha ganado un lugar como una de las más populares actualmente, pues es protagonizada por Steve Carrel, y por la actriz Jennifer Aniston.

Brian Cox – Succession

Esta serie cuenta la historia de una familia estadounidense que es dueña de un conglomerado internacional de medios, lo cual no solo la hace rica, sino también muy poderosa. En dicho drama el actor representa a Logan Roy.

Billy Porter – Pose

Billy Porter ha destacado por ser un icono para la comunidad LGBT, y en todas las alfombras rojas nos enseña outfits muy extravagantes que van de acorde con su personalidad. En la serie Pose interpreta a Pray Tell, icono de la cultura Underground de Nueva York.

Jeremy Strong – Succession

Este actor nominado al Emmy interpreta a Kendall Roy, y es la segunda nominación para esta serie en una misma terna, por lo cual se puede destacar el trabajo de la producción y sobre todo, el trabajo actoral de cada personaje.

¿Te gustó el trabajo del ganador?, ¿Crees que él debió llevarse el premio?, dinos tu opinión en los comentarios.