Emmy 2020: Bad Education es la "Mejor película para televisión"

Emmy 2020: Mejor película para televisión

La categoría de “Mejor película para televisión” fue una de las más esperadas está noche de Emmys 2020 ya que no podemos negar que durante la cuarentena estuvo más propensa la gente a observar nuevos filmes en plataformas de streaming.

Nominados a Mejor película para televisión

La competencia estuvo reñida, tuvimos a American Son, Bad Education, Dolly Partin’s Heartstrings: These Old Bones, El Camino, a Breaking Bad Movie, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Raverend.

Sin duda alguna cada una de estas producciones tuvo un enorme fandom que las apoyó pero solo una pudo llevarse el galardón.

Ganador Emmy 2020

Bad Education fue la película que se destacó y que logró el triunfo en “Mejor película para televisión”. A pesar que tuvo mucho apoyo en redes, la competencia estaba tan reñida que era imposible saber quien podría ser el ganador.

Este evento se tuvo que llevar a cabo virtualmente debido a la contingencia por coronavirus que cambió el orden de los magnos eventos.

A diferencia de los premios MTV VMA o los Premios Juventud, los creadores de Emmys 2020 no quisieron arriesgarse y prefirieron mantener el orden con una transmisión virtual, sin alfombra roja ni shows en vivo.

Aún así la organización en TNT fue increíble ya que hicieron enlaces desde diferentes partes del mundo, creando un evento que jamás había ocurrido antes.

