Emme, la hija de Jennifer Lopez reza para que nada malo le pase a la artista/Foto: Billboard

Las actuaciones musicales de Jennifer Lopez son conocidas por sus rutinas de baile de alta energía y sus acrobacias en el escenario, lo que sin duda deja a su hija un poco nerviosa.

Si bien se trata de un espectáculo, sus conciertos tienen suficiente elemento de peligro en ellos que la hija de Lopez, Emme, de 12 años, compartió que ora por ella cada vez que Lopez sale a entretener a una multitud.

"Rezo por mi madre", dijo Emme a Hoda Kotb este martes en el programa Today. "Por lo general, rezo antes de que ella haga sus shows y esas cosas, porque puede lastimarse de muchas maneras".

La hija adolescente de JLo presenta su primer libro

El poder de la oración ha sido inculcado en Emme por su madre y su abuela y ahora es el tema del nuevo libro para niños de Emme, "Lord Help Me", en el que espera enseñar a otros niños sobre la importancia de la oración.

El libro también presenta al prometido de Lopez, Alex Rodriguez, y sus hijas, junto con Lopez, Emme y su hermano gemelo, Max

La pareja ha estado agradecida de que sus hijos se hicieran amigos casi instantáneamente cuando comenzaron una relación. "Fue muy orgánico", dijo Lopez. "Simplemente hicieron clic... Fue muy fácil".

Emme, que es hija de JLo con el cantante Marc Anthony, es una cantante en ascenso y tuvo una experiencia de primera mano de una de las actuaciones de su madre cuando la estudiante de séptimo grado se unió a su mamá en el escenario durante su enérgica actuación de medio tiempo en el Super Bowl en febrero.

Cantó algunas líneas de "Let's Get Loud" con su madre y luego parte de "Born in the USA" de Bruce Springsteen mientras López cantaba "Let's Get Loud".

"Cuando caminaba hacia, como, debajo del escenario donde tenía que estar, daba miedo, pero cuando llegué allí, todo estaba bien", dijo Emme.

"Le dije: 'Escucha, no hay nada ahí, excepto tú y esa cámara con la luz roja encendida. Solo mira la cámara roja", dijo Lopez. "Ella lo logró".

Ella recibió una crítica entusiasta de Rodriguez y sus dos hijas, quienes quedaron impresionados por la actuación de su futura hermanastra.

JLo y Alex Rodriguez han estado juntos desde el 2017, y ahora están comprometidos. Por lo cual, sus hijos han tenido que convivir durante todos estos años, y han creado una buena relación entre ellos/Foto: Pinterest

"Fue lo mejor ver a mi hermanastra cantar. Estoy tan orgullosa de ella cada vez que la veo y su voz es simplemente angelical", dijo la hija de Rodriguez, Natasha, de 15 años, al medio Entertainment Tonight en ese momento.

López también compartió su orgullo por Emme en el Día Nacional de la Hija el 26 de septiembre, compartiendo un dulce video en Instagram en el que Emme dice que Lopez es "la mejor mamá del mundo".

"Es gracioso, siempre digo que cuando miré a Emme, y estoy segura de que todas las mamás piensan esto, pensé: 'Tengo un ángel en mi mano'", le dijo López a Hoda. ¿Crees que Emme pueda lograr el éxito en la música como sus padres?