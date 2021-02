Emma Watson y sus momentos más salvajes como Hermione Granger en Harry Potter

Hermione Granger podría ser uno de los personajes cinematográficos y literarios más queridos de todos los tiempos, pero tiene un lado muy oscuro, y a los fanáticos les encanta.

Interpretada por Emma Watson en la franquicia de películas de Harry Potter y que se hizo famosa en la serie de libros originales de JK Rowling, Hermione, quien rápidamente se convierte en parte del trío principal de Potter junto a Harry (Daniel Radcliffe) y Ron Weasley (Rupert Grint), a menudo se la conoce como la bruja más inteligente de su época. Armada con una inteligencia considerable y un talento mágico serio, a pesar de que los magos sangre pura creen que, como bruja nacida de muggles, ella es inferior, Hermione resulta indispensable en todas las batallas de Harry contra el Señor Oscuro Voldemort (Ralph Fiennes), salvando tanto a Harry como a Ron. vive una y otra vez con su pensamiento rápido y hechizos ultrarrápidos.

Sin embargo, resulta que lo que más aman los fans de Hermione es en realidad su lado vengativo y endurecido; Hermione hará cualquier cosa para mantener a salvo a sus amigos y familiares, y aunque a veces cruza la línea, simplemente la convierte en un personaje aún más genial. Estos son solo algunos de los momentos salvajes de Hermione Granger que hacen que los fanáticos de Harry Potter la amen aún más.

Hermione Granger muestra su lado vengativo

Hermione en las primeras cintas se mostró como una chica comprometida con las reglas, pero conforme avanza la historia, vemos que la joven no siempre respecta las normas/Foto: Hobby Consolas

Puede que Hermione no parezca una gran rompedora de reglas al principio; memorablemente, en Harry Potter y la piedra filosofal, le dice a Harry y Ron que ser expulsado sería peor que ser asesinado, pero claramente, sus amigos sirven como malas influencias. Después de su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Hermione se vuelve mucho más rebelde y, como señala este hilo de Reddit, a veces se vuelve francamente cruel.

En el cuarto libro y película, Harry Potter y el cáliz de fuego, cuando Harry termina compitiendo inesperadamente en el Torneo de los Tres Magos, se encuentra a sí misma en el tema de la desagradable reportera de chismes Rita Skeeter (Miranda Richardson), que no está exactamente preocupada por contar la verdad la mayor parte del tiempo. Después de que Rita publica artículos crueles sobre Harry, la propia Hermione y su buen amigo Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane), Hermione toma el asunto en sus propias manos.

Hermione de Harry Potter y su lado cruel

Hermione muestra su lado más oscuro contra Skeeter. Aunque lo hace para ayudar a sus amigos/Foto: Pinterest

Resulta que Rita Skeeter es un animago, un mago que puede convertirse en un animal a voluntad, pero no está registrado en el Ministerio de Magia, por lo que su habilidad es ilegal. Una vez que Hermione se da cuenta de que Skeeter pasa su tiempo zumbando como un escarabajo, buscando nuevos chismes, captura a Rita en forma de insecto, la obliga a entrar en una botella de vidrio irrompible y la mantiene cautiva durante casi un año.

Sin embargo, Hermione aún no ha terminado con Rita; en el quinto año de Harry, detallado en Harry Potter y la Orden del Fénix, Hermione consigue que Rita escriba un artículo gratuito sobre el regreso de Voldemort en la difamada publicación The Quibbler, tratando de refutar las mentiras difundidas por el periódico The Daily Prophet, negando el resurgimiento del Señor Oscuro. Romper algunas reglas escolares es una cosa, pero el chantaje y el secuestro son otra cosa completamente distinta.

Los momentos salvajes de Hermione son amados por los fans

Los fans de Hermione adoran ver cuando el personaje saca su lado más rudo y oscuro por el bien de sus seres queridos/Foto: Harry Potter Thoughts and Theories

El secuestro y el chantaje pueden parecer extremos, pero la verdad es clara: Hermione usó su lógica astuta y sus considerables habilidades mágicas para mantener a sus amigos a salvo de un chismoso vicioso. A lo largo del resto de la serie, Hermione muestra un descaro serio cuando es necesario, y aunque normalmente sigue las reglas, ciertamente las dobla y las rompe cuando es necesario.

Entre decirle a Ron que tiene el "rango emocional de una cucharadita", golpear a Harry en la cabeza cuando se pone demasiado grande para sus pantalones y golpear a Draco Malfoy (Tom Felton) en la cara directamente (en El Prisonero de Azkaban), la racha rebelde de Hermione. aparece de vez en cuando, pero en última instancia, siempre es para servir al bien común. Hermione ciertamente nunca usa su talento o cerebro para un propósito egoísta o malvado, lo que la convierte en la compañera perfecta para Harry, y a pesar de su innegable lado oscuro, sus momentos más salvajes hacen que los fanáticos adoren aún más a este increíble personaje.

Emma Watson alias Hermione no se va de la actuación

Emma, reconocida por su participación en Harry Potter no se va a retirar de la actuación como se ha rumorado/Foto: Looper

Hace poco el representante de la actriz británica Emma Watson informó que la artista de 30 años no ha elegido dejar la actuación. Recordemos que la joven inició en el séptimo arte gracias a la franquicia de Harry Potter, y esto le dio una fama internacional. Sin embargo, el medio Daily Mail comenzó a rumorar que la estrella estaba planeando dejar su carrera como actriz después de iniciar una relación formal con su novio Leo Robinton.

Pero al parecer esto es completamente falso. Emma se ha mantenido alejada de las redes sociales debido a la pandemia y otros proyectos que tiene en puerta, pero eso no significa que ya no la veremos en la pantalla. Así que los fans pueden estar tranquilos, ya que la actriz de Hermione Granger seguirá trabajando con más papeles importantes. Puesto que Watson se ha convertido en una de las actrices más populares no sólo para los admiradores del mundo mágico, sino también para quienes disfrutan ver a la estrella en otros roles.

Los momentos más oscuros e inteligentes de Hermione, que se encuentran en todas las películas de Harry Potter, están disponibles para alquilar y comprar en las principales plataformas de transmisión ahora. ¿Cuál es tu momento favorito de Hermione Granger de Emma Watson? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

