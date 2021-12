Emma Watson revela cuándo y cómo supo que estaba enamorada de Tom Felton

Emma Watson habló abiertamente sobre el amor que sentía por Tom Felton durante las grabaciones de la saga Harry Potter, donde ambos actores dieron vida a Hermione Granger y Draco Malfoy.

Es bien sabido que entre las dos estrellas existe una gran amistad, pues usualmente comparten en redes sociales los momentos en los que se reencuentran aún después de ya no trabajar juntos.

Anteriormente en La Verdad Noticias dimos a conocer las respuestas de Tom Felton a los rumores de un supuesto romance con Emma Watson. Ahora te invitamos a conocer el otro lado de la historia de amor que pudo haber existido.

Emma Watson y Tom Felton

Emma no detallo cuanto tiempo duro su amor hacia Felton.

En los preparativos para el estreno del especial en HBO Max a 20 años del estreno de ‘La piedra filosofal’, la Emma habló sobre cuándo y cómo fue que se dio el ‘crush’ con su compañero de filmaciones.

La actriz recuerda que durante el rodaje lo primero que hacía todos los días era revisar el documento en el que se detalla quiénes son los actores convocados cada día, para ver si Tom iba a trabajar ese día. También recuerda que el número que a él le asignaron fue el 7.

Watson recordó que el momento en el que supo que estaba enamorada de Felton fue cuando, durante una clase particular, se les pidió que dibujaran la representación que tenían de Dios. Él dibujó a “una chica con gorra con la visera puesta hacia atrás en un monopatín, y no sé cómo decirlo: me enamoré de él”, comentó Emma.

Tom Felton rechazó a Emma Watson

Tom Felton siempre vio a Emma como a una hermana menor.

Lamentablemente las cosas nunca sucedieron, pues, según Emma, su compañero y amigo no le correspondió y de hecho, al ser tres años mayor que ella, siempre la trató como a una hermana menor.

Los sentimientos de Emma Watson hacia él, pues alguien en algún momento la delató mientras estaban en maquillaje y peluquería. Lo bueno es que ambos conservan su amistad aun 20 años después del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal.

