Emma Watson es captada en pleno beso con un desconocido

Emma Watson protagonizará nuevo romance con un desconocido

Emma Watson es una de las actrices británicas más populares que hay en la actualidad, Y es que a esa mujer la conocimos desde que era una niña cuando se encontraba grabando la saga de Harry Potter, en esta serie de películas la podemos ver crecer y tomar una imagen más madura.

Muy pocas veces Emma Watson ha protagonizado escándalos, sin embargo, hace unos meses comenzó a rumorear sé que la actriz se encontraba saliendo con su compañero de Harry Potter Tom Felton, quien interpretó a Draco Malfoy.

Emma Watson y Tom Feltón desmintieron los rumores de manera inmediata, asegurando que la actriz se encuentra soltera y que entre ellos dos solamente hay una fuerte amistad. Si bien parece haber sido real que no están juntos, algo de mentira había en esa confesión, Y es que Emma Watson al parecer no está soltera.

Emma Watson fue captada en pleno beso con un desconcido/ Foto: El Imparcial

“Nunca me había creído todo ese discurso de 'soy muy feliz estando soltera'. Me parecía que era un tópico. He tardado mucho tiempo, pero en este momento estoy muy contenta sola. Yo digo que soy mi propia pareja”, ha declarado Emma Watson con anterioridad.

Emma Watson es captada en cita romántica

Unas fotografías de la actriz de Harry Potter besando a un hombre se han dado a conocer, y de acuerdo con las imágenes difundidas en internet, Emma Watson aparece teniendo una cita muy romántica en un yate, sin embargo, se desconoce la identidad del susodicho.

Emma Watson fue captada en pleno beso con un desconcido/ Foto: El Imparcial

Las imágenes se difundieron hace unos días por lo que Emma Watson no ha tenido la oportunidad de dar explicaciones con respecto a estas imágenes, pero es evidente que están muy enamorados, pues no solo aparecen dándose un besito, sino que también hay flores en el bote, y una cesta de día de campo.

Foto: El Intransigente

