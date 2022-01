Emma Watson detestó grabar esta escena en Harry Potter

Irónicamente, dicha escena es la favorita de todos sus fieles fanáticos.

A principios de enero se estrenó ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’ en la plataforma de HBO Max. Este programa, el cual fue realizado para rendirle homenaje al 20° aniversario del estreno de la primera película de la exitosa saga cinematográfica, dio a conocer algunos secretos del elenco, incluyendo a la talentosísima Emma Watson.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz franco-británica que dio vida a Hermonie Granger, ella detestó grabar la entrada al Yule Ball en ‘Harry Potter y el Cáliz del Fuego’. ¿El motivo? Su personaje sufría un radical cambio de imagen en esa cinta, mismo que representaría su transición de niña a mujer, lo cual le hizo sentir un poco incómoda.

'Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts' está disponible de manera exclusiva en HBO Max.

“Creo que, por primera vez, Harry y Ron, particularmente Ron, ven a Hermione como una mujer, no solo como el amigo que todos tenemos. Sabía que era un gran problema y me sentía miserable… Sabía que era el momento en el que el patito se convierte en cisne”, declaró la también activista de 31 años, quien hace poco fue confundida con Emma Watson.

Una escena muy difícil de rodar

Asimismo, la estrella de cine, quien se volvió en la más buscada del elenco tras el anuncio del reencuentro, aseguró que fue una escena difícil de rodar debido al vestuario, el cual incluso provocó que terminará cayéndose por las escaleras. Finalmente, ella explicó que esta secuencia ayudó al desarrollo del romance entre su personaje y Ron Weasley.

“El director me enseñó a bajar las escaleras con el vestido. Me daba un millón de direcciones diferentes sobre cómo bajar las escaleras, y por supuesto, me caí por ellas. ‘Tus brazos se balancean demasiado, caminas demasiado rápido, necesitas caminar más lento’, me decía Mike Newell”, añadió entre risas Emma Watson.

¿Cuántos años tenía Emma Watson en Harry Potter?

La actriz se ganó el corazón del público desde muy temprana edad.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Emma Watson tenía 9 años cuando fue elegida para dar vida a Hermonie Granger en la cinta ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. El carisma y la inteligencia que le imprimió a su personaje permitió que se gane el cariño del público, quienes hasta la fecha siguen su carrera artística.

