Emma Watson deja la soltería ¡Fue vista muy acaramelada con su nuevo novio!

Emma Watson ha dicho en varias ocasiones que está feliz con su soltería, incluso aseguró que es su “propia pareja” y que no necesita estar en una relación para sentirse completa pero parece que esa etapa acabó ya que ha sido captada con su nuevo novio.

Emma Watson es captada con nuevo novio

La estrella de “Harry Potter”, fue vista en la isla de Formentera en España, cuando disfrutaba de un paseo en bote al atardecer con un hombre, con quien se besó intensamente en más de una ocasión pero que nadie ha podido identificar.

Las imágenes de Emma Watson con el misteriosos galán fueron tomadas justo en San Valentín, mientras la pareja celebraba el día del amor de manera muy acaramelada.

Los fans de Emma Watson - quien acaba de protagonizar “Mujercitas” -, se mostraron muy emocionados por el nuevo novio de la actriz, pese a que desconocen su identidad pero eso no impidió que le manden sus mejores deseos y felicitaciones por la relación.

“La verdad es que disfruto mucho de estar soltera y de ser mi propia compañera en este viaje”

Emma Watson se despide de la soltería

En más de una ocasión, Emma Watson habló sobre la presión que sufren las jóvenes para estar en una relación y como son juzgadas por su soltería pero ella afirmaba que en su caso, estaba contenta pese a la falta de pareja.

“No entiendo porque muchos crean un escándalo cuando están a punto de llegar a los 30 [...] Si aún no has construido un hogar, no te has casado, no tienes un bebé o aún están descubriendo cosas por tu cuenta entonces realmente no tienes nada seguro en una edad [...] Esto genera una gran cantidad de ansiedad”

Aunque no le tenía miedo a llegar soltera a los 30, Emma Watson de 29 años de edad, no tendrá que preocuparse por eso y ahora el único misterio que queda pendiente es descubrir quién es su misterioso nuevo novio.

