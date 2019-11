Emma Watson confiesa ser una SOLTERONA orgullosa y que se respeta

Emma Charlotte Duerre Watson, mejor conocida como Emma Watson es una actriz nacida en París, Francia, conocida mundialmente por su papel en la exitosa saga de Harry Potter, interpretando a Hermione Granger, el cual obtuvo desde que tenía nueve años de edad y con el que la pudimos ver madurar a través del lanzamiento de cada una de las ocho películas de la escritora J.k Rowling.

En sus redes sociales, Watson compartió estar contenta en una relación consigo misma, así lo reveló también durante una reciente entrevista para Vogue, por lo que no es de esperar que también utilizara la oportunidad de compartir un poco de sus planes a largo y corto plazo, entre ellos su visión de ella como ser humano y lo que busca dejar a cambio más allá de su exitosa carrera como actriz.

Estoy muy feliz, me tomó mucho tiempo, pero estoy muy contenta al estar sin pareja. Yo lo llamo ser pareja conmigo misma”, compartió Emma Watson.

De igual forma, Watson se mostró un tanto triste por no haber alcanzado todas sus metas planteadas antes de sus treinta años de edad, “Si no tienes un bebé y tienes 30 años y no estás un lugar increíblemente seguro y estable en tu carrera, o si aún lo estás averiguando, hay una gran cantidad de ansiedad”, compartió la actriz.

Actualmente, la actriz se encuentra promocionando su más reciente película, la nueva adaptación de Mujercitas, un filme que viene siendo de los más recordados y siendo creado por la escritora Louisa May Alcott, en donde podremos ver a Emma Watson desenvolverse en un rol más puro, por otra parte el filme tiene planeado estrenar el 25 de diciembre del 2019.

No cabe duda que la actriz aún goza de mucha juventud, por lo que sus más fieles seguidores estarán al pendiente de sus siguientes proyectos dentro y fuera del séptimo arte, Emma Watson continuará siendo orgullosamente soltera, coqueta y prospera, de eso no hay duda.

