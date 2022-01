Emma Thompson hace su primer desnudo a los 62 años

Emma Thompson hace su primer desnudo, ella comentó: "Es la primera vez que me quito la ropa por completo para un personaje y el ensayo lo hice así, desnuda. Estuve con Daryl (McCormack, coestrella) y con Katy (Brand, guionista), en el ensayo, y fue tan liberador como enriquecedor. Tengo 62 años, soy madre, soy mujer y no me da pena mi cuerpo.

Y es que en una reunión virtual que tuvo con los medios, la actriz habló de todo, desde los juguetes sexuales, hasta las posiciones del kamasutra o incluso, su primer desnudo ante las cámaras.

Presentado en el Festival de Cine de Sundance, el largometraje, dirigido por Sophie Hyde, sigue a Nancy Stokes (Thompson), una viuda que tiene deseos de conocer más de sexo, pero le asaltan las dudas.

"Jamás pensé en el clásico: 'Si se justifica, hago el desnudo'. Creo que un papel lo necesita y ya, y yo jamás diría que sí o que no por los pensamientos de terceros. Nancy es una mujer que ha vivido siempre a expensas de las necesidades de su familia, pero que jamás ha reparado ni en su propio orgasmo. ¡Dios! ¿Por qué negarnos un orgasmo?", destacó Thompson.

Ganadora del Emmy, el BAFTA, el Globo de Oro y el Óscar, Thompson (Lo que Queda del Día, Sensatez y Sentimientos) afirmó que las nuevas generaciones aprecian la sexualidad de una manera más libre y más abierta por el simple hecho de que tienen más acceso a la información.

Película con premier mundial en la plataforma virtual

En la película, que tuvo su premier mundial en la plataforma virtual de Sundance, el personaje de la inglesa cuestiona a un veinteañero que vende su cuerpo y él le revira con preguntas sobre la sexualidad reprimida de ella.

Thompson dijo: "Creo que la libertad sexual reside en conocer tu propio cuerpo y en disfrutarlo y saber qué harás y cómo lo harás. La crítica a los 'cuerpos no perfectos' y el estándar de que todos deben ser como salidos 'de un molde', simplemente, ha mermado la seguridad de muchas mujeres”.

Emma Thompson hace su primer desnudo y habla al respecto: "Luego está el tema de entender que el cuerpo se disfruta solo y en pareja, y por supuesto, conocer y experimentar".

