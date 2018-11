Emma Stone realiza su primera escena ¡Desnuda!

Una de las más famosas artistas de Estados Unidos es sin duda Emma Stone, pues aunque sus participaciones han sido pequeñas, se ha posicionado como una de las mejores actrices desde su participación en la premiada película “Birdman” junto a Michael Keaton. E incluso ha sido nominada a un Óscar.

La famosa actriz recientemente estrenó, junto al también nominado al Óscar, Jonah Hill, “Maniac” la impresionante serie de Netflix, donde exploró un nuevo aspecto en su actuación. A tan corta edad la famosa Emma Stone ha hecho casi de todo, pues en su última película, sorprendió a todos al realizar su primera escena desnuda.

Se trata de “The favourite” la película que realiza junto a Olivia Colman como la Reina Ana y Rachel Weiz como Sarah Churchill, donde las actrices protagonizan un triángulo amoroso, donde Emma Stone le da vida a Abigail Masham.

Lo sorprendente es que la decisión fue de la actriz, pues durante un a escena de cama decidió hacer la filmación totalmente desnuda, causando un gran impacto en sus compañeras de reparto e incluso en el director de la cinta Yorgos Lanthimos, quien incluso pareció un poco incómodo.



"Olivia fue la primera que me dijo que no lo hiciera, y Yorgos me preguntó muy serio si estaba segura de que eso era lo que quería hacer. Y les dije que absolutamente. Yo fui quien eligió hacerlo, para mí tenía sentido. Era como hacerle una especie de corte de manga al personaje de Sarah".